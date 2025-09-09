鉅亨網編輯林羿君 2025-09-09 10:11

河野太郎喊話 日銀需升息支撐日元、抑制通膨。(圖:shutterstock)

周二亞洲早盤，日元兌美元匯率約為 147.35，低於五年平均 133.61。

河野 9 日接受彭博電視台採訪時表示，「我們需要穩定日元匯率。為了做到這一點，日本銀行需要提高利率。」他進一步指出，如果日本央行延後升息，通膨將會上升，而進口的一切都會變得更昂貴。

外界普遍預期，日本央行將在 9 月 19 日的會議上維持政策不變。

河野發表這番言論，是在首相石破茂決定辭職的幾天後，引發了人們對財政政策前景的疑問。一些經濟學家認為，日本銀行可能會延遲升息，而另一些人則對可能的財政刺激措施表示擔憂。

此外，河野批評了以現金發放來爭取選民支持的做法，並指出這只會增加赤字。「這行不通，問題的核心在於利率過低。」

當被問及是否打算參加自民黨總裁選舉時，河野表示他還在「考慮中」。在上一次選舉中，他是 9 名候選人之一，排名第 8，而在 2021 年的選戰中則位居第 2，僅次於岸田文雄。

自民黨最快於下個月舉行黨魁選舉，選出石破茂的繼任者，並角逐首相一職。其中呼聲很高的早市早苗積極呼籲繼續放鬆貨幣政策並擴大財政刺激，引發市場對日本債務可持續性的擔憂，並進一步加大了對超長期公債殖利率的壓力。

自民黨將於週二稍晚召開會議，決定選舉的時間與形式。該黨可能會選擇全面投票（包括國會議員和基層黨員），也可能採取簡化程序，僅限國會議員及少數地方代表參與投票。