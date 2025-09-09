鉅亨網編輯林羿君 2025-09-09 14:09

‌



由於投資者預期即將公布的美國就業數據可能大幅下修，美元兌一籃子貨幣週二跌至近 7 週以來低點。市場普遍認為，就業數據惡化將強化聯準會（Fed）進一步大幅降息的理由。

就業惡化加劇Fed降息預期 美元貶至7周新低。(圖:shutterstock)

美國勞動統計局將於 9 日公布非農就業報告的修正數字，數據公布前，美元指數在亞洲交易時段跌至 97.344，為 7 月 24 日以來的最低點。

‌



此次修正數據涵蓋截至 2025 年 3 月的 12 個月期間，經濟學家預計，此次修訂可能下調多達 80 萬個職位，這可能表明聯準會未能及時應對就業市場的疲軟。

Electus Financial 董事總經理 Alex Hill 指出，就業數據正在以驚人的速度持續惡化，這將導致美元走弱，而此一趨勢即將加速。

《華爾街日報》報導，川普政府顧問正在準備一份報告，內容列舉美國勞工統計局的缺失，並可能在未來幾周內發布該報告。川普曾無憑據地指控勞工統計局局長 Erika McEntarfer 偽造就業數據並將其解雇。

美國債券投資者也認為，經濟前景正在出現裂痕，並警告市場低估了長期財政風險以及白宮對聯準會施壓降息所帶來的危險。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，交易員預計聯準會 9 月降息 25 個基點的可能性為 89.4%，而降息 50 個基點的可能性為 10.6%。

在全球市場中，黃金價格徘徊在歷史高點附近，上漲 0.1% 至 3,636.58 美元。歐元小幅走高至 1.1774 美元，而法國政府因財政緊縮計畫被國會推翻，引發政治危機，對歐元構成壓力。