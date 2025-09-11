華爾街看美債殖利率：從「升破5%」恐慌 轉向「跌太快」焦慮

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-11 05:00

華爾街上周還在擔憂 30 年期美債殖利率可能升破 5%，然而僅僅一週，市場的焦點已迅速轉向另一個極端：美債殖利率是否跌得太快？



受聯準會即將降息的預期，以及擔憂美國經濟成長放緩的影響，作為「全球資產定價之錨」的 10 年期美債殖利率近期大幅回落，創下自 4 月 7 日以來的最低水準，並可能向下試探 4% 的整數關卡。

非農數據成導火線

此次債券殖利率的快速下跌，最新導火線是上週五公佈的慘淡非農業數據。美國勞工部數據顯示，8 月非農就業崗位僅增加 2.2 萬個，遠低於市場預期，使得投資者對經濟成長前景的信心減弱，並徹底鎖定聯準會本月降息的可能性。

Monetary Policy Analytics 經濟學家 Derek Tang 表示，目前的 10 年期美債殖利率已可被視為「經濟衰退指標」。他指出，殖利率的下跌軌跡與聯準會的降息機率密切相關。如果降息是主動選擇，對股市將是利多；但如果是被迫應對潛在的經濟放緩，則意味著股市將承受壓力。

除了非農數據，11 日將公布的美國 8 月消費者物價指數（CPI）也可能顯示通膨持續攀升，10 年期美債殖利率仍延續了跌勢。這顯示市場情緒已發生根本性轉變。

FHN 金融策略師 Will Compernolle 指出，目前的宏觀環境已與年初大相徑庭。當時多數人預期將呈現「川普通膨」的特徵，即高成長與通膨上升並存。然而，當前情勢反而指向經濟成長放緩，而 10 年期公債殖利率的持續下跌正是市場下修成長預期的體現。在他看來，這一趨勢最終更可能被解讀為「避險情緒」，而非股市的利多。