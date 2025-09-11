鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-11 10:05

近期全球利率環境改善及資本市場流動性充裕，推動多家企業啟動融資計畫。中國電商巨頭阿里巴巴 (09988-HK) 周三 (10 日) 宣布擬發行總規模約 32 億美元、2032 年 9 月 15 日到期的零息可轉換優先票據，募集資金將重點投向雲端基礎設施升級及國際商業業務拓展，以強化長期戰略佈局。

補充雲端業務與國際化彈藥！阿里巴巴擬發行32億美元「零息可轉債」（圖：Shutterstock）

根據公告，此次融資淨額約 8 成將用於增強雲端運算業務，包括擴建資料中心、升級核心技術及最佳化服務能力，以因應市場需求成長，剩餘 20% 則用於拓展國際商業業務，透過營運投資提升市場競爭力與營運效率。

值得注意的是，阿里巴巴同步設計了限價看漲交易機制，將有效轉股價格上限設定為比周四 (11 日) 港股收盤價高出 60%。

若以周三 (10 日) 美股 ADR 的 143.93 美元收盤價估算，對應股價需達到 230 美元才會觸發新股發行，此舉既可降低股權稀釋風險，也彰顯了公司對未來股價的信心。

儘管融資動作引發市場關注，阿里巴巴的現金流狀況依然穩健。截至 6 月底，該集團現金儲備高達 818 億美元。

此次票據發行時機頗具戰略意義，就在公告發布同日，阿里巴巴透過旗下高德地圖推出「掃街榜」補貼計畫，投入逾 11 億元 (人民幣，下同) 資源強勢進軍本地生活服務市場，被視為對美團、抖音等競爭對手核心業務的直接挑戰。

這家中國電商巨頭的最新舉措及其長期技術投資形成「雙線作戰」格局。一方面，32 億美元融資精準匹配公司「AI + 雲端」策略方向。另一方面，高德地圖憑藉著億級用戶基礎，透過補貼爭奪線下消費場景主導權，並與淘寶閃購協同重構本地生活生態。

市場研究機構 Omdia 數據顯示，阿里雲已佔據中國 AI 雲端市佔率首位。今年 2 月，該公司宣布未來三年投入超 3800 億元建設雲與 AI 硬體基礎設施，此次發債正是該計畫的延續，這也是阿里巴巴今年來第二次大規模融資，今年 7 月亦曾發行約 120 億港元零息可交換債券，資金同樣用於雲端運算及國際電商業務。