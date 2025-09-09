川普下周攜科技、金融巨頭赴英 傳黃仁勳、奧特曼將同行
鉅亨網編譯王貞懿
知情人士周一 (8 日) 向《CNBC》透露，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳，預計將於下周陪同美國總統川普一起參加英國的國是訪問。
此消息由《Sky News》最早報導，黃仁勳是多位將陪同川普出訪的美國企業領袖之一。其他人還包括 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）、私募巨頭黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 執行長施瓦茨曼（Stephen Schwartzman）以及資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）。
此外，據報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克（Tim Cook）也已受邀。
這些科技與金融界重量級人士預計將出席由英王查爾斯（King Charles）主持的國宴。
雖然黃仁勳未出席川普上周在白宮舉辦的科技業執行長晚宴，但他參與這次英國行，顯示輝達在爭取中國銷售許可之際，極力維繫與川普的關係。
自從今年稍早美國政府對中國市場祭出晶片出口限制後，黃仁勳與川普關係日益密切，並曾公開讚揚川普對美國製造業的重視。
黃仁勳向川普表示，允許輝達對中國出口 AI 晶片，不僅對美國經濟有利，對國家安全也有幫助，因為這能確保美國在全球 AI 競賽中持續保持領先地位。
川普也曾讚賞，輝達成為全球市值首家突破 4 兆美元的科技龍頭，並高度肯定該公司在技術創新上的領導地位。
在兩度於白宮與川普會面後，黃仁勳最終成功取得 AI 晶片 H20 的出口豁免許可。同時，川普政府表明美國將從這批晶片的銷售營收中抽取 15% 的關稅，不過，輝達上月表示，相關「分潤」細節仍未完全敲定。
輝達先前坦言，由於中國禁令，公司被迫取消 H20 晶片出貨，單季恐損失高達 80 億美元。不過，公司預估本季 H20 晶片銷售金額最高可達 50 億美元，一切端看地緣政治局勢的變化。黃仁勳上個月告訴投資人，獲得批准「確實有可能」。
值得注意的是，除了這次即將前往英國，黃仁勳今年 5 月也曾與川普同行，出席在沙烏地阿拉伯舉辦的一場投資論壇。
- 告別選擇困難！這檔ETF聚焦龍頭成長股
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普9月二度赴英國是訪問 查爾斯國王親自接待
- 〈美股盤後〉輝達博通領漲晶片股 那斯達克登新高
- 川普施壓Fed短多長空 美國恐重蹈70年代覆轍
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人押注Fed降息並聚焦通膨數據