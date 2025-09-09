川普下周攜科技、金融巨頭赴英 傳黃仁勳、奧特曼將同行

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-09 05:34

川普下周將率黃仁勳、奧特曼等科技與金融巨頭訪英，出席英王查爾斯主持的宴會。(圖:Reuters/TPG)

這些科技與金融界重量級人士預計將出席由英王查爾斯（King Charles）主持的國宴。

雖然黃仁勳未出席川普上周在白宮舉辦的科技業執行長晚宴，但他參與這次英國行，顯示輝達在爭取中國銷售許可之際，極力維繫與川普的關係。

自從今年稍早美國政府對中國市場祭出晶片出口限制後，黃仁勳與川普關係日益密切，並曾公開讚揚川普對美國製造業的重視。

黃仁勳向川普表示，允許輝達對中國出口 AI 晶片，不僅對美國經濟有利，對國家安全也有幫助，因為這能確保美國在全球 AI 競賽中持續保持領先地位。

川普也曾讚賞，輝達成為全球市值首家突破 4 兆美元的科技龍頭，並高度肯定該公司在技術創新上的領導地位。

在兩度於白宮與川普會面後，黃仁勳最終成功取得 AI 晶片 H20 的出口豁免許可。同時，川普政府表明美國將從這批晶片的銷售營收中抽取 15% 的關稅，不過，輝達上月表示，相關「分潤」細節仍未完全敲定。

輝達先前坦言，由於中國禁令，公司被迫取消 H20 晶片出貨，單季恐損失高達 80 億美元。不過，公司預估本季 H20 晶片銷售金額最高可達 50 億美元，一切端看地緣政治局勢的變化。黃仁勳上個月告訴投資人，獲得批准「確實有可能」。