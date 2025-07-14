鉅亨網編輯林羿君 2025-07-14 09:28

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美國總統川普預計 9 月 17 日至 19 日出訪英國，展開國是訪問，成為美國史上首位獲邀二度赴英國是訪問的總統。

川普9月二度赴英國是訪問 查爾斯國王親自接待。(圖:shutterstock)

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美國史上從未有總統獲邀進行第二次國是訪問，這次是由英國首相施凱爾 2 月前往白宮時，親手向川普遞出邀請，當時川普直呼「這是莫大榮耀」，並對能入住溫莎城堡表達滿意，直呼「那真的太特別了。」還稱讚查爾斯三世國王是一位「美麗的男人，一個了不起的男人」。

川普曾於 2019 年 6 月首度訪英，當時是由已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）接待，行程包括在白金漢宮共進午餐，並與查爾斯王子（現任國王）共飲下午茶。

過往慣例中，曾完成一次國是訪問的美國總統，若於第二任期或卸任後再度訪英，通常僅安排於溫莎城堡茶敘或共進午餐，如布希與歐巴馬當時的情況。而此次特例，顯示雙方關係密切且具政治意涵。