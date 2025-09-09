一年內第三位法國總理下台 貝魯未通過信任投票 今天遞辭呈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-09 08:05

不出華爾街意料，法國總理貝魯未通過信任投票，成為一年多來第三位被迫下台的法國總理。這一結果讓法國再次面臨政治危機，給這個歐盟第二大經濟體化解債務危機的前景蒙上陰影。

貝魯未通過信任投票，今天遞辭呈。（圖：Shutterstock）

貝魯領導的政府，在國民議會周一（8 日）舉行的信任投票中未獲通過，反對票共計 364 票，佔有效投票總數六成以上，支持票僅 194 票，反對票數遠超過倒閣門檻的 280 票。

法國總統辦公室確認，貝魯將於周二上午請辭。愛麗舍宮稱，馬克宏將於周二接受貝魯辭呈，並將在未來數日任命新總理。

了解馬克宏想法的人士透露，馬克宏傾向於尋求各黨派達成協議，任命新總理，而非解散國民議會，重新選舉。

馬克宏需要迅速做出決定，以便新政府能夠應對 9 月 18 日工會針對 2026 年預算計畫的罷工。

然而，尋找合適總理人選極其困難。馬克宏的理想候選人，要既能團結中間派，又能與社會黨建立聯繫，以通過立法。國防部長 Sébastien Lecornu 和司法部長 Gérald Darmanin 被視為熱門人選。

馬可宏解散國民議會的風險更大。最新 Elabe 民調顯示，國民聯盟將在新選舉中勝出，左翼排名第二，馬克宏的中間派聯盟位居第三。這種結果可能進一步分化議會，加劇政治僵局。

貝魯成為馬克宏第二個任期內第三位倒台的總理。此前，巴尼耶執政 90 天就下台，阿塔爾也在任職半年後辭職。

貝魯在此次信任投票中失利的根源，是他提出的 440 億歐元預算計畫遭跨黨派反對。該計畫包括削減開支、增稅以及取消兩個公共假期等不受歡迎的措施。法國遠右翼國民聯盟和左翼「不屈法國」均表態不會支持政府。