鉅亨網編譯段智恆 2025-09-09 02:30

《彭博》周一 (8 日) 報導，法國總理白胡 (Francois Bayrou) 傳出最快將於周二 (9 日) 請辭，上任僅 9 個月便因縮減赤字計畫在國民議會受阻而黯然下台。白胡的離任意味著總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在不到兩年內將尋找第五位總理，凸顯法國政局動盪與執政困境。

馬克宏的惡夢？兩年換五任總理 法國政局僵局加劇(圖：REUTERS/TPG)

馬克宏任期內，國會持續陷入左右兩派對立，任何財政與預算案都難以獲得穩定支持。白胡是去年底接替前總理巴尼耶 (Michel Barnier) 上任，巴尼耶則是在不信任投票後辭職。如今馬克宏再度面臨選擇，卻找不到明顯具勝算的人選。部分政黨呼籲提前舉行國會選舉，但馬克宏及其盟友擔心，這只會讓極右派國民聯盟 (由瑪琳．勒龐領導) 進一步坐大。

中間派選項恐重演失敗

外界認為最直觀的方式是延續「中間派」路線，挑選與馬克宏政策一致的人物，例如現任國防部長勒克努 (Sebastien Lecornu)、內政部長達馬南(Gerald Darmanin) 或勞動部長沃特蘭(Catherine Vautrin)。然而，專家指出，這些人雖能維持政策連貫性，但若國會局面不變，結局恐怕仍是遭遇否決、再度被迫下台。

另一個方案是轉向左派。白胡先前成功讓部分社會黨議員在 2025 年度預算案表決時棄權，因此社會黨黨魁弗和 (Olivier Faure) 更表態，若馬克宏提出邀請，他願意接任總理。但若真這麼做，傳統右派共和黨勢必強烈反彈，使執政同樣陷入困境。

技術官僚與「長者人選」浮上檯面

也有人建議馬克宏尋找不隸屬於現行政黨鬥爭的人選，以緩解對立。例如前總理卡澤納夫 (Bernard Cazeneuve)、前外長勒德里安 (Jean-Yves Le Drian)、國家審計院院長莫斯柯維奇 (Pierre Moscovici)，都被視為可能的折衷方案。這些人有多年施政經驗，能在左派背景與馬克宏的親商政策之間取得平衡。

若完全拋開政治，技術官僚路線也在討論之中。曾被媒體點名的潛在人選包括法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau)，他長期關注財政赤字，主張公平分攤調整成本。不過，若馬克宏最終選擇「技術型總理」，也等同承認現行政治格局陷入僵局，無法透過傳統協商解決。