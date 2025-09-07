BMW推出Neue Klasse電動車iX3！財務長：將在中國市場再次看到成長

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-07 09:20

德國豪華車製造商 BMW 相信，憑藉純電動 Neue Klasse 系列，其能夠在其最大的市場中國恢復成長。BMW 近日推出 Neue Klasse 系列的 iX3 電動運動休旅車，該車型預計將於 2026 年夏季在中國上市。

根據《路透》報導，BMW 財務長 Walter Mertl 表示：「Neue Klasse 讓我們更具競爭力。隨著 Neue Klasse 系列的普及，我們將在中國市場再次看到成長。」

Mertl 指出，新車電池成本比現有車型降低 40% 至 50%，這將是 BMW 提高利潤率的重要因素。

BMW 預計 iX3 50 將在 2026 年實現與燃油機車型相當的利潤率，同時集團計畫在 2030 年前推出 Neue Klasse 系列車型，並逐步淘汰舊款車型。

近年來，BMW 在中國面臨當地品牌激烈競爭及房地產市場低迷影響，2025 年上半年銷量下滑 15.5%。

不過，Mertl 強調：「展望未來產品陣容，我們對中國市場前景不擔心。」

BMW 預計 2025 年汽車業務的息稅前利潤率（EBIT）將介於 5% 至 7%，Mertl 表示，未來目標是將其提升至 8% 至 10%。

然而，談到 BMW 最大的生產工廠在美國的進口關稅問題，Mertl 表示，美國進口關稅將使 BMW 2025 年利潤率下降約 1.25 個百分點。

歐盟計畫取消部分美國工業品關稅，以換取美方將歐洲汽車關稅從 27.5% 降至 15%，汽車製造商希望政策能追溯自 8 月 1 日生效。