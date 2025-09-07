search icon



BMW推出Neue Klasse電動車iX3！財務長：將在中國市場再次看到成長

鉅亨網編譯莊閔棻


德國豪華車製造商 BMW 相信，憑藉純電動 Neue Klasse 系列，其能夠在其最大的市場中國恢復成長。BMW 近日推出 Neue Klasse 系列的 iX3 電動運動休旅車，該車型預計將於 2026 年夏季在中國上市。

cover image of news article
BMW推出Neue Klasse電動車iX3。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，BMW 財務長 Walter Mertl 表示：「Neue Klasse 讓我們更具競爭力。隨著 Neue Klasse 系列的普及，我們將在中國市場再次看到成長。」


BMW iX3。(圖：REUTERS/TPG)
BMW iX3。(圖：REUTERS/TPG)

Mertl 指出，新車電池成本比現有車型降低 40% 至 50%，這將是 BMW 提高利潤率的重要因素。

BMW 預計 iX3 50 將在 2026 年實現與燃油機車型相當的利潤率，同時集團計畫在 2030 年前推出 Neue Klasse 系列車型，並逐步淘汰舊款車型。

近年來，BMW 在中國面臨當地品牌激烈競爭及房地產市場低迷影響，2025 年上半年銷量下滑 15.5%。

不過，Mertl 強調：「展望未來產品陣容，我們對中國市場前景不擔心。」

BMW 預計 2025 年汽車業務的息稅前利潤率（EBIT）將介於 5% 至 7%，Mertl 表示，未來目標是將其提升至 8% 至 10%。

然而，談到 BMW 最大的生產工廠在美國的進口關稅問題，Mertl 表示，美國進口關稅將使 BMW 2025 年利潤率下降約 1.25 個百分點。

歐盟計畫取消部分美國工業品關稅，以換取美方將歐洲汽車關稅從 27.5% 降至 15%，汽車製造商希望政策能追溯自 8 月 1 日生效。

BMW 透過 Neue Klasse 系列布局電動車市場，不僅希望在中國市場重振銷量，還力圖提高全球盈利能力，並應對國際關稅挑戰。

文章標籤

BMWNeue Klasse中國市場美國關稅iX3電動車TOP

