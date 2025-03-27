BMW攜手阿里巴巴開發下一代智駕系統 為什麼阿里巴巴頻獲全球頂尖企業青睞？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-27 12:30

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 近期在全球 AI 領域的動作引發廣泛關注，繼 BMW、中國移動等全球重量級企業相繼宣布與其達成戰略合作後，市場對阿里 AI 商業化進程的期待持續升溫。阿里在 AI 領域的技術累積與生態佈局正推動 AI 從實驗室走向真實產業場景，且「AI + 雲」策略的縱深推進也為全球 AI 競爭開闢新的想像空間。

BMW 周三 (26 日) 正式宣布與阿里巴巴合作開發下一代智慧駕駛解決方案，雙方將基於阿里雲的算力基礎設施和 AI 模型開發能力，優化車載系統響應效率與自駕安全性。

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中國移動則瞄準阿里巴巴在大模型訓練與推理領域的優勢，計畫共同建構 5G 網路與 AI 融合的創新應用場景。

這些合作不僅印證阿里 AI 技術的可靠性，更凸顯其在產業端的核心競爭力。

阿里在 AI 領域的優勢源自於長期的技術累積與前瞻性佈局。作為國內最早擁抱開源的科技公司，阿里開源的通義千問大模型家族已衍生出超過十萬個細分模型，涵蓋從文字生成到影片創作的多元場景。

今年推出的 Qwen2.5-Max 模型在多項國際基準測試中表現亮眼，推理效率達到業界領先水準，這種技術開放策略不僅加快了技術迭代，更建構龐大的開發者生態，目前已有超過百萬開發者基於阿里開源模型開發應用。

在戰略層面，阿里堅持「AI + 雲」雙輪驅動的發展模式。雲端運算業務為 AI 提供強大的算力支撐，而 AI 技術的突破又反哺式雲端運算業務成長。

上月 24 日，剛發佈完 AI 相關收入連六季呈三位數成長率的超預期財報後，阿里巴巴集團執行長吳泳銘宣佈，將在未來 3 年投資 3800 億元升級雲計算與 AI 基礎設施，這是阿里過去十年在該領域投入總和的兩倍多。

隨著 AI 技術進入深水區，阿里正將視野投射到更廣闊的物理世界，透過與 BMW 合作優化自駕決策系統，阿里 AI 模型得以在複雜路況中持續進化，而為中國移動設計的智慧網路調度方案，則在 5G 基地台負載平衡等實際場景中展現出顯著效能。這種「場景反哺模型」的模式，正是阿里實現通用人工智慧 (AGI) 願景的關鍵路徑。

吳泳銘在近期財報會上明確表示，AGI 是阿里 AI 戰略的首要目標，也就是讓 AI 具備完成 80% 人類工作的能力。為此，阿里選擇與汽車、通訊、製造等核心產業的龍頭企業合作，透過真實業務場景的複雜性錘鍊模型能力，像是跟某全球汽車 OEM 的合作中，阿里的 AI 模型已能自主完成生產線故障預判，準確率達 92%。

在技​​術底層，阿里建構了全球領先的雲端運算基礎設施，最新發布的 AI 集群支援萬卡並行計算，訓練效率較傳統方案提升 30%。這種軟硬體協同的優勢在產業端得到充分體現：某家電企業借助阿里 AI 質檢系統，將產品缺陷識別速度提升 20 倍，每年節省質檢成本超億元。

生態建設方面，阿里採取開放共贏的策略。透過與輝達、超微等晶片廠商深度適配，AI 模型可在多種算力平台上高效運作，面向開發者推出的「百煉」平台提供從資料標註到模型部署的全流程工具，降低 AI 應用門檻。

目前，已有 3000 多家企業透過阿里雲 AI 市場取得客製化解決方案，涵蓋金融、醫療、教育等多個領域。

隨著 BMW、中國移動等標竿案例的落地，市場對阿里 AI 商業化前景的信心也明顯增強。

分析師指出，與傳統雲端服務相比，AI 驅動的雲端運算具備更強的客戶黏性與獲利潛力。數據顯示，搭載阿里 AI 能力的雲端服務續約率超過 95%，客單價較一般雲端服務高出 60%，這或許也預示著中國科技股 AI 行情正從概念炒作轉向價值兌現的新階段。