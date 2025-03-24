特斯拉失守！福斯、BMW與中國車企超車 歐洲電動車市場大變局

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-24 21:00

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根據研究平台 JATO Dynamics 周一 (24 日) 公布的數據，特斯拉 (TSLA-US) 歐洲的電動車銷量在 2 月首次落後於福斯汽車 (Volkswagen) 和寶馬 (BMW) 等傳統車企，以及來自中國的競爭對手。

2 月，特斯拉在歐洲的電動車註冊數量大幅下降，下降幅度達 44%，銷售數字跌至 16,000 輛以下，市場占有率降至 9.6%，這是過去五年來的最低點。相比之下，福斯的電動車銷量年增 180%，銷量達到近 20,000 輛，而寶馬品牌及其旗下的 Mini 品牌合計銷售接近 19,000 輛。

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中國品牌的表現也相當突出。比亞迪 (01211-HK) 和 Polestar Racing(PSNYW-US)分別寫下 94% 和 84% 的銷售成長，分別賣出超過 4,000 輛和 2,000 輛電動車。小鵬汽車 (XPEV-US) 銷售突破 1,000 輛，零跑汽車 (09863-HK) 則接近 900 輛。JATO Dynamics 指出，這些中國品牌的總銷售數量已經超過了特斯拉。

特斯拉的銷售下滑，部分原因是該公司最暢銷車型 Model Y 的老款即將停產，並且品牌的車型選擇較為有限，這使得在進行車型更替時，特斯拉容易受到註冊量下降的影響。JATO 的全球分析師 Felipe Munoz 指出：「像特斯拉這樣車型較為單一的品牌，在進行車型換代時特別容易受到影響。」

此外，特斯拉的創始人馬斯克在歐洲的政治立場也可能影響了消費者的選擇。馬斯克公開支持歐洲的極右派政黨，並在他的 X 平台上發表了至少二十多條有關德國極右政黨「德國另類選擇黨」(AfD) 的支持言論，這引發了不少爭議，進一步影響了品牌的形象。

在整體市場方面，2 月歐洲市場總車銷量下降 3%，達到 97 萬輛。但電動車銷售卻顯示出強勁成長，註冊量年成長 25%。