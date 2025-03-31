BMW十天內接連宣布跟華為與阿里巴巴合作 專家曝2大目的

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-31 16:40

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繼與華為簽署協議共同研發數位鑰匙、手機應用互聯等功能後，德國車廠 BMW 上周三 (26 日) 又與阿里巴巴集團達成合作，共同開發 AI 引擎並將其整合至 2026 年在中國上市的「新世代車款」中。專家指出，BMW 此次密集簽約的背後，既是對中國新能源汽車市場激烈競爭的回應，也是為了搶佔智慧化技術制高點的關鍵佈局。

北京《財經》雜誌報導，BMW 在 3 月 17 日至 3 月 26 日短短十天內接連宣布與華為、阿里兩大科技巨頭達成策略合作，引發全球汽車產業高度關注。BMW 加速本土化技術落地的決策，源自於多重現實壓力。一方面是中國新能源汽車市場呈現爆發式成長，本土品牌憑藉智慧化技術快速崛起，且比亞迪等電動車廠市佔率持續成長，對傳統豪車品牌形成直接衝擊。

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BMW 大中華區總裁高翔說：「中國消費者對智能化和電氣化的需求已遠超全球其他市場，若無法提供更具本土特色的技術解決方案，將難以維持市場優勢。」

另一方面，中國車廠的「高階智慧化」策略正在重塑豪車定義。以小米 SU7、華為智駕系統為代表的新興勢力，透過高性價比的智慧化配置吸引消費者，迫使傳統豪車品牌重思競爭策略。

根據 BMW 內部數據，去年中國市場銷量雖維持成長，但獲利年減 36.9%，反映出價格戰對獲利能力的擠壓。BMW 亟需透過差異化技術突破，重建高端品牌形象。

在與阿里巴巴的合作中，BMW 打算將阿里通義大模型融入車機系統，開發具備擬人化互動能力的智慧座艙。該系統可實現複雜語意理解、多任務協同及即時數據分析，例如根據用戶需求自動推薦餐廳、規劃行程等。

阿里巴巴斑馬智行執行長張春暉說，雙方合作將突破傳統車機「一問一答」的限制，建構「全場景智慧服務生態」。

值得注意的是，斑馬智行先前因內部管理問題一度陷入停滯，此次與寶馬合作被視為其技術落地的關鍵重啟。

BMW 與華為的合作則聚焦於鴻蒙智慧座艙與智慧駕駛技術的整合。華為終端 BG 董事長余承東透露，雙方將共同開發支援落差系統的數位車鑰匙、車載應用框架，並探索高階自動駕駛技術的落地路徑。華為 ADS 3.0 智駕系統有望優 0 先適配 BMW 新一代車型，進一步提升其市場競爭力。

儘管 BMW 仍是全球豪車市場的領導者，但在中國正面臨前所未有的挑戰。去年全球營收年減 8.4%，淨利暴跌 36.9%，中國市場成長放緩成為主要拖累因素。

更嚴峻的是，中國消費者對「豪華」的認知正在重構。J.D.Power 報告顯示，去年中國消費者對智慧座艙的支付意願較三年前成長 45%，對傳統機械性能的關注度下降 22%，這意味著光靠引擎技術或品牌溢價已經難以維繫市場地位。

此外，中國車廠的技術迭代速度令傳統車廠倍感壓力。蔚來 ET5、小鵬 G6 等車款透過高頻率的遠端更新技術 (OTA) 升級持續優化使用者體驗，而 BMW 等跨國車廠則受制於全球研發體系，在地化回應速度明顯落後。

BME 研發總監 Frank Weber 坦承道：「過去我們習慣將成熟技術引入中國，但現在必須在中國開發技術，並反哺全球市場。」

為因應挑戰，BMW 正進行戰略層面的深度調整，去年研發投入達 90.78 億歐元，年增 17.1%，創歷史新高，其中 60% 的研發預算投向電動化與智慧化領域，重點在於佈局中國市場。

BMW 還在中國建立德國以外首個「人機互動用戶體驗研究中心」，針對中國用戶的數位化習慣進行深度研究，例如針對中國消費者偏好語音互動的特點，BMW 與阿里巴巴合作開發支援方言辨識、語意聯想的車載 AI 系統。

BMW 與華為、阿里的合作，標誌著自身從「技術採購者」向「生態共建者」的轉型。透過與本土企業的深度綁定，BMW 試圖建構涵蓋軟硬體、服務的完整智慧生態。

除華為和阿里巴巴外，BMW 也與騰訊、百度等企業洽談合作，探索 5G 車聯網、高精地圖等領域的協同創新。