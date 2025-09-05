鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-05 21:58

美股主要指數周五（5 日）開盤走高，儘管 8 月就業報告疲弱，但華爾街交易員押注這項數據將促使聯準會在本月稍晚降息。

〈美股早盤〉8月非農就業數據慘淡 推升降息預期主要指數開高。(圖:Reuters/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲約 80 點或 0.17%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.47%，標普 500 指數漲近 0.36%，費城半導體指數上漲約 1.76%。

此前美國公布的 8 月就業報告顯示，非農就業人數僅增加 2.2 萬人，遠低於市場預期，失業率升至 4.3%，創 2021 年底以來新高，強化了市場對聯準會本月降息的預期，期貨市場對 9 月降息的押注機率飆升至 98%。

不僅如此，根據 FedWatch 工具，在就業數據公布後，將本月中降息 50 個基點的選項納入考量，這比前一天超大幅降息機率為零的情況有所上升。

摩根士丹利財富管理公司的 Ellen Zentner 表示：「本周一直是勞動市場放緩的故事，今天的數據是驚嘆號。初步反應顯示，市場專注於聯準會降息，而非對經濟降溫的擔憂。壞消息看起來像好消息，至少今天上午是如此。」

Nuveen 股票和固定收益主管 Saira Malik 在 CNBC《Squawk Box》節目中表示：「這為聯準會降息 25 個基點開綠燈，我認為這將為 9 月聯邦公開市場委員會會議帶來降息 2 碼的討論，這就是市場看漲的原因。」

此外，博通股價大漲支撐了周五的漲勢。這家晶片製造商最新季度業績超越華爾街預期。該公司執行長陳福陽（Hock Tan）在分析師電話會議中還透露，博通已從一位新客戶獲得 100 億美元的客製化 AI 晶片訂單。分析師認為這個客戶即是 OpenAI。

截至台北時間周五（5 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.69%，至每股 167.04 美元

輝達主要伺服器生產夥伴鴻海 (2317-TW) 公布穩健的月度銷售成長，顯示美國對 AI 基礎設施的需求依然強勁。這項數據反映出儘管市場對經濟放緩的擔憂加劇，但 AI 相關需求仍保持韌性，有助於支撐輝達在數據中心業務的成長前景。

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 13.87%，至每股 348.56 美元

博通將協助 OpenAI 從 2026 年開始設計和生產 AI 加速晶片，進軍由輝達主導的高利潤領域。這項合作夥伴關係將讓博通在快速成長的 AI 晶片市場中獲得重要立足點，為博通開闢新的營收來源。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 3.36%，至每股 349.39 美元

特斯拉提議為執行長馬斯克制定新的薪酬協議，價值可能高達 1 兆美元，創下美國企業史上史無前例的巨額薪酬方案。這項提案需要股東批准，反映出董事會對馬斯克領導能力的信心，但也可能引發股東對薪酬結構合理性的質疑。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月非農新增就業報 2.2 萬人，預期 7.5 萬人，修正後前值 7.9 萬人

美國 8 月失業率報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.2%

美國 8 月平均每小時薪資年增率報 3.90%，預期 3.7%，修正後前值 3.7%

美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

eToro 的 Bret Kenwell 指出：「在周五之前，市場對聯準會本月稍晚降息的信心已接近確定，今天的報告為這個天平增加了更多重量。通膨朝錯誤方向發展，但勞動市場也是如此。在這種情況下，聯準會必須解決兩個風險中較大的一個，即就業市場疲軟。然而，頑固的高通膨可能阻止聯準會以通常希望的速度或積極程度行動。」