鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-05 19:40

‌



受法院判決及AI前景雙重利多激勵 Meta股價上漲表態(圖:shutterstock)

據《The Motley Fool》報導，此次股價上漲主要歸因於兩大關鍵因素：一項對科技巨頭有利的聯邦法院判決，以及一份將 Meta 列為人工智慧 (AI) 領域領先者的高度評價分析報告。

‌



Alphabet 反壟斷案判決緩解監管壓力

本周一項備受矚目的法院判決為整個科技業帶來了寬慰。美國哥倫比亞特區地方法院法官 Amit Mehta 裁定，Alphabet(GOOGL-US) 的核心業務 Google 無需出售其 Chrome 網路瀏覽器。雖然該判決附帶了一些次要的懲罰性措施，例如要求 Google 與特定同業分享部分數據，但這遠未達到美國政府在反壟斷訴訟中尋求的業務拆分目標。

此判決不僅對 Alphabet 及其股東是個好消息，也讓其他長期面臨聯邦監管機構嚴格審查的科技巨頭鬆了一口氣。

Meta(META-US) 做為社群媒體龍頭，旗下擁有 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等重要平台，一直被外界視為監管機構的潛在目標。儘管此判決不保證監管機構會就此停止對大型科技公司的審查，但它顯著降低了未來可能出現更嚴厲監管行動的可能性，讓投資人信心大增。

被譽為消費級 AI 領域的主導者

除了外部監管環境的改善，Meta 在人工智慧領域的潛力也獲得了市場的高度認可。

知名科技產業研究機構 Wedbush Securities 在周四上午發布分析報告，將 Meta 評為「注定將主導市場的消費級 AI 品牌」。