Anthropic完成130億美元融資 估值近三倍跳至1830億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-03 03:40

綜合外媒周二 (2 日) 報導，AI 新創公司 Anthropic 宣布完成 130 億美元 F 輪融資，投後估值達 1830 億美元，較今年 3 月的 615 億美元估值暴增近三倍，成為全球第四大私人企業。

該輪融資由新投資人 Iconiq 與回頭客富達管理研究公司 (Fidelity Management & Research) 和光速創投 (Lightspeed Venture Partners) 共同領投。眾多跨領域投資機構參與，Anthropic 也引入包含卡達投資局在內的中東資金。

據知情人士透露，該公司原本計劃募資 50 億美元，但投資者反應踊躍，投資意願高達 250 億美元，最終募得 130 億美元。本輪融資全為主要資本，無二級市場成分。

Anthropic 財務長 Krishna Rao 表示：「這筆融資展現投資者對我們財務表現的超凡信心。」

自 2023 年 3 月推出 AI 聊天機器人 Claude 以來，Anthropic 估值一路飆升。這家獲得亞馬遜 (AMZN-US) 支持的新創公司由前 OpenAI 研究主管創立，代表人物包含 Anthropic 執行長 Dario Amodei。

根據 CB Insights 數據，Anthropic 現為全球第四大私人企業，僅次於 SpaceX、OpenAI 和 ByteDance。

截至 8 月，Anthropic 年化營收已達 50 億美元以上，較年初約 10 億美元大幅成長，服務超過 30 萬家企業客戶，大客戶數量較去年成長七倍。5 月全面推出的 Claude Code 開發工具年化營收達 5 億美元。

AI 金融分析新創 Sapien 共同創辦人 Ron Nachum 表示：「我們發現 Anthropic 在開發體驗方面表現卓越，模型運行快速且程式碼生成能力很強。」他說該公司近月來大部分支出已從 OpenAI 和 Google 轉向 Anthropic。

OpenAI 和 Anthropic 在 AI 市場競爭白熱化。OpenAI 因 2022 年推出 ChatGPT 聲名大噪，正準備進行二級市場股票出售，估值約 5000 億美元。

投資機構 Crosslink Capital 合夥人 Mary D"Onofrio 表示：「AI 是我們正在經歷的平台轉移，我相信 Anthropic 這輪融資反映投資者和市場相信該公司是 AI 轉移中的市場領導者，能夠且將成為兆美元公司。」

但 CB Insights 洞察主管 Jason Saltzman 警告：「Anthropic 的 130 億美元 F 輪融資凸顯頂級大語言模型開發已成為科技史上最資本密集的事業之一。」