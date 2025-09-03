鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-03 01:00

派拉蒙 (Paramount)(PGRE-US)(PSKY-US) 周二 (2 日) 宣布，已與微軟 (MSFT-US) 旗下的動視暴雪 (Activision Blizzard) 簽署協議，將攜手開發並發行改編自經典射擊遊戲《決勝時刻》(Call of Duty)的真人電影。

《決勝時刻》真人電影要來了！派拉蒙與動視暴雪簽合作協議(圖：REUTERS/TPG)

派拉蒙執行長兼董事長艾里森 (David Ellison) 表示，身為該遊戲系列的長期玩家，能將這部作品搬上大銀幕是他的「美夢成真」。他強調，電影將以嚴謹、堅持不妥協的態度製作，並借鑑工作室在《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)上的成功經驗，致力於提供符合玩家期待的高品質觀影體驗。

雙方表示，將尊重遊戲原作「豐富的敘事與獨特風格」，讓影迷與玩家在戲院也能感受到系列的獨特魅力。《決勝時刻》自 2003 年推出以來，已累積全球銷售超過 5 億套，在美國連續 16 年蟬聯年度最暢銷遊戲系列，是歷來最成功的電玩作品之一。

此次合作是派拉蒙自本月初與天空之舞 (Skydance) 完成合併後的一連串重大動作之一。合併不久後，派拉蒙便宣布與 Netflix(NFLX-US)《怪奇物語》創作者杜法兄弟 (Matt & Ross Duffer) 簽署為期四年的合作協議，涵蓋電影、電視與串流平台。此外，派拉蒙近期還斥資 77 億美元，取得自 2026 年起為期 7 年的 UFC 美國轉播權。