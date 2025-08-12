search icon



Anthropic跟進OpenAI 推「超大方」1美元搶攻美國政府AI合約

鉅亨網編譯王貞懿


綜合外媒周二（12 日）報導，AI 新創公司 Anthropic 宣布，將以 1 美元價格向美國政府提供 Claude AI 模型，加入競逐聯邦合約的 AI 新創行列。

Anthropic宣布以1美元向美國政府提供Claude AI模型。(圖:Shutterstock)

這起行動發生在 OpenAI、Google 和 Anthropic 剛被政府列為合格 AI 供應商後不久，反映出業者對政府市場的激烈競爭。


「美國的 AI 領導地位，需要我們的政府機構能夠使用最有能力、最安全的 AI 工具，」執行長 Dario Amodei 表示。

競爭對手 OpenAI 上周也宣布類似優惠，將 ChatGPT 企業版以每個機構 1 美元的價格提供給參與的美國聯邦機構，為期一年。

這波超低價競爭凸顯 AI 業者對政府市場的重視。隨著聯邦機構對 AI 工具需求激增，各家公司紛紛以近乎免費的價格搶占市場先機，希望未來能獲得更大規模的政府訂單。

