AI新貴Anthropic不要散客錢？估值1700億拒絕SPV集資

據《商業內幕》周一 (18 日) 報導，兩位知情人士透露，AI 新創公司 Anthropic 在最新一輪 50 億美元募資中，估值達 1700 億美元，並要求投資人不得透過特殊目的公司 (SPV) 投資。消息人士透露，此舉反映該公司因股份搶手而擁有更大議價權。

Anthropic憑藉Claude模型成功，在AI投資熱潮中擁有更大議價權力。(圖:Shutterstock)

據了解，Anthropic 要求其最大投資人之一 Menlo Ventures 必須使用自有資金，不得像上一輪募資那樣使用 SPV。不過，Anthropic 和 Menlo Ventures 發言人均拒絕置評。

SPV 投資模式惹議

SPV 是一種投資工具，讓多個小投資人把錢湊在一起，共同投資某家公司。比如說，如果 Anthropic 一股要 100 萬美元，10 個人每人出 10 萬就能透過 SPV 一起買。

雖然 SPV 讓散戶也能參與大型投資，但公司通常不喜歡，因為他們寧願直接面對真正的大投資人，而不是透過中間商。

最近 AI 投資太熱門，很多人想投資但門檻太高，於是出現許多收費昂貴的 SPV。

創辦人兼天使投資人 Michelle Lim 上週在 X 平台抱怨：「包括我在內的許多朋友本週都被推銷 OpenAI 或 Anthropic 的 SPV 投資機會。最低投資金額 10 萬至 100 萬美元，收費高達 16%。更扯的是，有人在 SPV 上面再疊 SPV，每一層都收管理費，就像金字塔一樣。」

創投家 Sarah Guo 也在 X 上警告：「大家瘋搶 AI 公司股票，催生了一堆底層 SPV 掮客，他們跟公司根本沒關係，純粹就是騙子。小心別被坑。」

當 Anthropic 在 2023 年底募資時，Menlo Ventures 是主要投資人，提供 5 億美元資金，當時，Menlo 就有使用 SPV，這也是該公司得以快速籌資，已跟上 OpenAI 和其他競爭對手的有效方式。

公司現在更有選擇權

現在 Anthropic 變得更挑剔了。由於該公司最近主要靠 Claude 模型的受歡迎，營收大增。消息人士透露，Anthropic 已告訴潛在投資人，只想找會長期支持的頂級創投合作，而且這輪募資超額認購 5 倍，讓公司擁有前所未有的議價權。