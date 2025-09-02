鉅亨網編譯段智恆 2025-09-02 21:30

《彭博》報導，瑞典金融科技公司 Klarna Group Plc 及部分股東計劃透過美國首次公開募股 (IPO) 籌資最高 12.7 億美元，此次掛牌行動原本因市場震盪而延後，如今在美國對關稅暫緩後重新啟動。

Klarna重啟美國IPO 最高擬籌資12.7億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據周二 (2 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，Klarna 和部分持股人將發行 3,430 萬股，定價區間為每股 35 至 37 美元。若以上限價格計算，該公司市值將達到約 140 億美元。Klarna 自身將出售 560 萬股，其餘 2,880 萬股則由高階主管、共同創辦人 Victor Jacobsson，以及紅杉資本 (Sequoia Capital) 與丹麥富豪 Anders Holch Povlsen 旗下 Heartland A/S 等投資人出售。根據交易條件，該案預計 9 月 9 日定價。

今年美國 IPO 市場持續升溫。除去封閉型基金與其他金融工具，今年迄今首次公開募股籌資規模達 243 億美元，明顯高於去年同期的 204 億美元。與 Klarna 同步展開正式推廣的還有由溫克萊沃斯兄弟創立的加密貨幣交易所 Gemini Space Station、美國私募巨頭黑石集團支持的工程公司 Legence，以及咖啡連鎖品牌 Black Rock Coffee Bar 等。

Klarna 今年 3 月已向 SEC 提交公開申請，但在 4 月因川普政府發動貿易戰造成市場震盪而暫停計畫。隨後，其他延後掛牌的金融科技公司如 EToro Group 和 Chime Financial 已先後完成上市。最新申報顯示，IPO 結束後紅杉資本將持有約 22% 的表決權。

Klarna 成立於斯德哥爾摩，以「先買後付」(BNPL) 服務崛起，並在疫情期間因線上購物熱潮快速成長。現任執行長 Sebastian Siemiatkowski 正推動公司轉型為全球數位銀行，提供簽帳卡及其他金融產品。競爭對手 Affirm Holdings(AFRM-US) 股價今年已上漲 45%。

Klarna 最廣為人知的仍是短期分期付款服務，但該公司近年逐步推廣「公平融資」(fair financing) 產品，允許消費者針對高單價商品採長期分期。此類貸款目前僅占交易總額約 2%，但隨著過去兩年參與商家數量翻倍，佔比有望上升。不過，這類長期貸款需計提更多呆帳準備，已拖累 Klarna 近幾季的財報。該公司在最新申報文件中警告，短期內「公平融資」業務將對財務表現帶來負面影響。

文件顯示，截至 6 月 30 日的六個月內，Klarna 淨虧損達 1.53 億美元，營收 15.2 億美元；去年同期則為虧損 3,800 萬美元、營收 13.3 億美元。