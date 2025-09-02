鉅亨網新聞中心 2025-09-02 22:50

‌



蘋鏈緊張！傳蘋果為關稅逼供應商升級自動化 否則撤單。(圖:shutterstock)

《DigiTimes》引述消息人士報導稱，蘋果要求供應商如果想獲得未來的訂單，就必須轉向自動化，在裝配線上使用機器人技術將提高生產效率，同時減少員工總數，從而節省數百萬美元。

‌



這項措施涉及蘋果所有主要產品線，包括 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac，雖然供應商在更新生產線時可能會看到成本增加，但從長遠來看，這應該會透過收益率和生產費用降低來攤銷。

此前，蘋果曾提出可以向供應商提供一定財務援助，以確保重要設備的安全。但報導稱，蘋果供應鏈中的廠商現在只能靠自己進行技術升級，而無法承擔這項轉變成本的公司，可能會失去未來的訂單，其業務將面臨巨大風險。

無論蘋果如何努力透過將 iPhone 生產轉移到印度等地區，以減少對中國的依賴，一台 iPhone 的數千個零件仍然來自中國，這使得蘋果幾乎不可能完全放棄中國作為供應鏈中心。

由於這條已有數十年歷史的供應鏈很可能不會中斷，對每台從海外進口的 iPhone 17 徵收的關稅，將使蘋果付出高昂的成本，迫使其不得不迫敦促供應商轉向自動化，以提高生產效率並降低成本。

而這項策略又會引發新的問題，例如導致蘋果海外生產中心的工人數量減少，進而導致當地的就業機會減少。這些國家的政府可能會被迫要求蘋果提供更多工作機會，使該公司陷入兩難。

同時，蘋果目前致力於實現製造業務的多元化，而這其中也與關稅息息相關。令人關注的是，蘋果計劃在印度製造基地進行更多的生產，但印度目前正受到美國高關稅的打擊，可能對蘋果業務造成極大的影響。

此外，蘋果也面臨來自美國政府的製造業回流壓力，但由於人工成本的過於高昂，蘋果一直避免對美國政府做出此類承諾。