鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-02 15:40

儘管美國可能降息在即，且全球股市接近歷史高點，避險基金在 8 月成為淨賣家後，在通常對市場而言嚴峻的 9 月初，仍對買入美國股票持猶豫態度。

擔憂季節性警訊與市場脆弱性 避險基金迴避九月美股(圖:shutterstock)

據《路透》報導，數據顯示，更傳統的投資者對美股也是賣出多於買入。銀行研究和投資消息來源指出，全球股市雖接近紀錄高點，但可能容易出現急劇拋售，因此避險基金出於謹慎，並未參與近期的漲勢。

高盛的一份報告追蹤截至 8 月 25 日的數據顯示，在 8 月初大幅削減後，避險基金的槓桿在 8 月底再次下滑。儘管標普 500 指數在 8 月收盤上漲近 2%，並與 MSCI 全球股票指數一同保持在紀錄高點附近，但高盛表示，避險基金並未參與 8 月份的股市反彈，反而持續拋售，這表明他們採取了更為謹慎的立場。

摩根士丹利發送給客戶的一份報告顯示，上周美國和歐洲的交易槓桿下降了 1%，這進一步表明避險基金的交易仍然低迷。

歷史數據顯示，過去 20 年中，美國股市在 9 月份約有一半的時間產生了負回報。此外，由於監管原因，企業在該月不被允許回購自家股票，這也減少了市場的買盤支撐。