華爾街最樂觀預測：AI熱潮將推動美股明年底前再漲20%

2025-09-02

Evercore ISI 的策略師表示，受人工智慧熱潮的推動，到 2026 年底，美國股市可能再上漲 20%。

Evercore ISI 首席股票和量化策略師朱利安 · 伊曼紐爾 (Julian Emanuel) 在報告中寫道，預計到明年年底，標普 500 指數將達到 7750 點，「一場技術革命將把股票、本益比及社會發展邁向新高度」。這意味著標普 500 指數將較上週五收盤價上漲 20%，而今年迄今該基準指數已累計上漲近 10%。

根據彭博社彙編的數據，伊曼紐爾設定的 2026 年目標是迄今為止華爾街最高。該機構策略師指出，人工智慧的影響力，正推動企業獲利持續優出預期。他們強調，「儘管面臨關稅與政策不確定性，但在第二季度仍實現兩位數成長並普遍超出預期。」

美股已連續 4 個月上漲，屢創新高，得益於企業獲利強勁和降息預期帶來的樂觀情緒。科技類股引領了這輪漲勢，輝達、Meta 和微軟等大型科技股，今年均上漲至少 20%。

Evercore ISI 策略師承認，明年的走勢多元。其樂觀預期假設為：若消費者、企業和投資者信心重燃「動物精神」，標普 500 指數將攀升至 9000 點；而悲觀預期是：若通膨居高不下且經濟成長疲軟，標普 500 指數可能跌至 5000 點。

Emanuel 同時上調了標普 500 指數的 2025 年目標價，目前預計今年將收於 6250 點，低於上週五 6460 點的收盤價為，也略低於彭博追蹤的策略師平均預期值 6370 點。美股周一因勞動節休日一日。