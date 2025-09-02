鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 17:50

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾於傑克森霍爾全球央行年會釋放鴿派訊號後，金融市場對 Fed 在 9 月 17 日會後決定降息的預期升溫。截至發稿，芝商所(CME)FedWatch 數據顯示，9 月降息機率高達 89.7% ，但近一成的不降息機率也不容忽視。

非農數據公布在即！專家：短期內Fed降息空間恐有限 長期低通膨才是核心目標

Fed 青睞的核心個人消費支出 (PCE) 指數雖自 2022 年高點大幅回落，但仍高於 2% 的目標水平，這為 9 月不降息，甚至今年不降息的觀點提供了有力支撐。

此外，受關稅影響，通膨計算更為複雜，Fed 過去研究顯示應忽略關稅引起的價格變化，因 Fed 多為一次性價格水準上升，不會持續推高通膨。

《智通財經》報導，從川普上任前看，美國通膨率在 2.6% 至 3.1% 之間波動且穩定高於目標，今年七次通膨率數值均在 2.6% 至 2.9% 區間，表面上來看通膨率似乎無變化。若關稅完全轉嫁給消費者，價格可能上漲 0.6%，不過短期內完全傳導可能性小，賣家已下調約一半關稅幅度，但難以持續。

在 9 月政策會議上，主張降息的 Fed 官員也許會提出，若考慮關稅和美元貶值，核心通膨正在下降，儘管通膨仍高於目標，但可能朝著正確方向發展，Fed 經濟學家也正詳細測算以得出自身核心通膨估計。

就業市場維持穩健，過去 12 個月美國失業率基本持平於 4.2% ，2022 年和 2023 年曾降至 3.4% ，但這一水準普遍被認為不可持續。

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 估計，美國自然失業率為 4.3%，實質 GDP 比潛在水準低不到 1%，差距極小。經濟學家通常關注新增就業職缺，但目前移民水準極低，該指標難以有效衡量經濟表現。

雖然裁員受媒體關注，但申請失業保險人數異常低，主動辭職和裁員數量持平，招聘人數略有下降，現有勞動力市場數據顯示經濟狀況良好，不足以證明需要放鬆貨幣政策，但 Fed 認為當前利率具緊縮性，若不採取行動，美國經濟恐放緩。

大多數經濟學家預估失業率將上升，費城聯準銀行編制的調查顯示，到 2026 年中，失業率將升至 4.5%，小幅降息也許是合適之舉，一次降 1 碼作用有限，但一連串降息影響可能更大。