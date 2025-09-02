蘋果供應商合約新規！自動化與機器人成為必備標準
鉅亨網編譯莊閔棻
據悉，蘋果正大幅加速自動化與機器人技術在製造供應鏈中的應用，並要求供應商自行承擔成本，使供應商獲利緊張。
根據《MacRumors》報導，消息人士指出，蘋果已將自動化納入供應商合約的標準要求，顯示公司正積極減少對人力的依賴，降低長期生產成本，同時提升產品品質穩定性。
過去兩年以來，蘋果 (AAPL-US) 就一直倡導供應商提高自動化水準，這項措施涵蓋旗下主要產品線，包括 iPhone、iPad、Mac 與 Apple Watch。
但如今，傳蘋果正要求供應商自行承擔自動化升級的資本支出，而非依靠蘋果提供資金或補助。
這項政策變化與蘋果先前的做法不同，之前蘋果經常為合約製造商投資工具和機械設備以滿足其規格要求。
由於初期資本投入龐大，加上機器人系統導入期間可能造成的生產干擾，部分供應商的利潤空間已受到擠壓。
這項新的自動化要求所帶來的財務負擔顯然已經影響了供應商的利潤率。據悉，高昂的初始資本支出，加上機器人系統整合過程中的營運中斷，已導致一些供應商的獲利能力緊張。
儘管如此，蘋果仍在環境責任領域協助供應商。公司計畫於 2030 年實現整個供應鏈碳中和，並提供支援以升級節能設備及使用更永續的材料。
延伸閱讀
- 蘋果秋季發表會倒數！iPhone 17 Pro全爆料匯總、變化最大的一代？
- 蘋果iPhone 17 V.S. 華為三摺疊手機！發表會日期相近掀高階市場新戰局
- 蘋果9/10舉行秋季新品發表會！五大亮點一次看
- 美財長：川普政府擬推住房新政！美國房價與住房成本迎來轉機？
下一篇