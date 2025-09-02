特斯拉信仰崩了？韓國散戶單月砍掉6.57億美元 湧入加密市場

鉅亨網新聞中心 2025-09-02 09:00

根據最新數據顯示，由於對特斯拉的失望情緒日益加深，以及對加密貨幣的興趣高漲，韓國散戶在 8 月份淨拋售了高達 6.57 億美元的特斯拉股票，創下自 2023 年初以來最大的單月淨拋售紀錄。

長期以來，韓國散戶以熱衷高風險、高波動性的投資而聞名，過去幾年一直是特斯拉股票需求端的重要力量。然而，隨著特斯拉面臨產品迭代遲緩、全球銷量下滑及市場競爭加劇等多重挑戰，其股價今年以來已累計下跌約 12%，在美國科技「七巨頭」中表現墊底，使得韓國散戶的信心受到動搖。

數據顯示，韓國散戶上個月淨買入了 2.53 億美元的 BitMine Immersion Technologies Inc(BMNR-US) 股票。這家以比特幣挖礦為主的公司，正積極轉型，將以太坊作為核心儲備資產，目前已成為全球第二大加密財庫。

這不僅反映出韓國散戶對加密貨幣市場的濃厚興趣，也預示著其投資偏好正從傳統知名科技公司轉向更具爆發潛力的數位資產。