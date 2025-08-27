蘋果iPhone 17 V.S. 華為三摺疊手機！發表會日期相近掀高階市場新戰局

鉅亨網新聞中心 2025-08-27 14:50

蘋果iPhone 17 V.S. 華為三折疊手機。(圖：Shutterstock)

蘋果於台灣時間週三（27 日）凌晨釋出媒體邀請函，宣布將於 9 月 9 日美東時間下午 1 點（台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點）在加州庫比蒂諾舉行秋季發表會，主題為「awe dropping」。

（圖：蘋果）

外界普遍預期，iPhone 17 系列、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3 及 AirPods Pro 3 都將登場。

同日，華為則宣布將於 9 月 4 日 14:30 舉辦「Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會」，推出備受矚目的三摺疊螢幕手機。

華為常務董事、終端 BG 董事長余承東更在社交平台親自展示新品，展現輕薄設計與強大生產力，引發市場高度期待。

（圖：余承東微博）

華為重奪中國市場榜首

根據 IDC 最新數據，2025 年第二季度中國智慧手機出貨量為 6886 萬台，與去年同期相比下降 4.1%。在整體下滑的背景下，華為以 1250 萬台出貨量時隔多年重返榜首，市佔率達 18.1%，超越 vivo 與 OPPO。

分析指出，華為成功關鍵在於技術差異化與高階市場深耕。持續升級的鴻蒙系統、5G 技術與 AI 優化讓用戶獲得流暢體驗，而高階機型在影像、性能與設計上也鞏固了其品牌地位。

相較之下，蘋果在中國市場僅以 960 萬台排名第五，與去年同期相比下降 1.3%。雖然透過價格調整部分機型符合補貼資格，減緩了下滑趨勢，但在本土品牌激烈競爭下，蘋果在中國仍承受不小壓力。

蘋果 iPhone 17 系列預期重大革新

每年蘋果秋季發表會皆為全球焦點，今年同樣備受矚目。市場傳聞指出，iPhone 17 系列將開啟三年外觀革新週期，機身邊框更窄、螢幕佔比更高，並可能推出藍色、橘色等新配色。

在性能方面，搭載全新 A17 晶片的 iPhone 17 系列有望提升能效比與 AI 運算能力，滿足高強度遊戲與影像處理需求。相機系統也被看好再度升級，夜景、人像模式將藉由演算法優化帶來更佳成像效果。

除 iPhone 外，Apple Watch Series 11 系列可能新增血糖、血壓檢測功能，Apple Watch Ultra 3 則著重戶外運動與續航力，AirPods Pro 3 則有望提升音質與降噪體驗。

華為三摺疊手機成焦點

華為發表會的最大亮點無疑是新一代三摺疊螢幕手機 Mate XTs 非凡大師。影片中可見白色新配色與手寫筆支援，強調大螢幕下的辦公與創作效率。

在摺疊技術上，新機有望進一步減少折痕，展開後提供更佳的視覺體驗，結合鴻蒙系統的多工處理與應用適配，實現「一機多用」的使用場景。

此外，華為也將同步推出全場景新品，包括智慧手錶、智慧音箱與智慧家居產品，持續推動智慧生活生態。

華為、蘋果高階市場競爭加劇

蘋果與華為的新品將在短時間內相繼登場，勢必引發高階市場激烈競爭。對消費者而言，這代表產品選擇更多元，創新與價格優勢同步提升。

對產業鏈而言，兩大品牌的新品發表將帶動相關供應商訂單。蘋果 A17 晶片將持續拉動台積電業務，華為摺疊螢幕技術也將推動上游供應商不斷優化。