美財長：川普政府擬推住房新政！美國房價與住房成本迎來轉機？
鉅亨網編譯莊閔棻
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（1 日）在接受《路透》專訪時指出，川普政府計畫在未來數週內推出新措施，積極應對不斷上升的住房成本與高企的美國房價。
根據報導，他形容當前的住房危機是一場「全員總動員」的挑戰，顯示問題的嚴峻性。
在接受《華盛頓觀察家報》訪問時，貝森特透露，川普總統可能於今年秋季宣布「全國住房緊急狀態」，以緩解供應短缺和房價持續飆升的壓力。
美國房市受到聯準會（Fed）緊縮貨幣政策的影響最深，高房價已成為多數美國家庭最擔憂的生活負擔。
貝森特強調，目前美國租金已出現下滑趨勢，對於沒有自有住房的民眾來說，這是重要的利好消息。
他並預期，一旦利率開始下降，房地產交易與住宅銷售將回升，也可能鼓勵那些被低抵押貸款所困的人將現有房屋出售。
貝森特表示，川普政府同時也正在研究簡化建築許可流程，並推動標準化，以加快住宅建設、增加住房供給，最終壓低居高不下的美國房價。
貝森特指出，提升住房可負擔性將是政府施政的核心，就如同川普此前推動降低藥價的政策一樣。
