「財富創造引擎」熄火？專家警示美國房市增長追不上通膨

美國房市正經歷一段艱難時期，房價增長未能跟上通膨步伐，這讓許多美國人擁有房屋變得愈來愈難以負擔。

根據《財富》雜誌由 Bibhu Pattnaik 撰寫的最新報告指出，美國房市產生財富的能力正在逐漸減弱。儘管房價仍接近歷史高點，但卻緩慢下降，並落後於受總統川普關稅影響而飆升的通膨率。

S&P Dow Jones Indices 固定收益可交易商品與大宗商品主管 Nicholas Godec 表示，這是「多年來首次，房價未能跟上廣泛的通膨步伐」。

最新的標普 CoreLogic Case-Shiller 房價數據顯示出令人擔憂的趨勢：6 月份房價較上月下跌 0.3%，這已是連續第 4 個月下降，明確顯示出美國房市正處於停滯階段。

若從年增率來看，情況也不樂觀。6 月份 20 個城市綜合指數的年增率僅為 2.1%，相較於前一個月的 2.8% 增幅有所下降。這與同期的消費者物價指數（CPI）年增率 2.7% 形成鮮明對比。這意味著房價的實際購買力正在下降，即使房價名義上略有增長，其價值卻被更高的通膨率所侵蝕，導致房主資產的實際價值縮水。

Godec 也指出，這是一個具歷史意義的轉變。在過去，房價通常以兩位數的年增率快速上漲，為房主創造了可觀的財富，使房地產成為許多家庭財富累積的重要途徑。然而，房市的這些近期變化可能預示著一個新趨勢的到來。

他總結道：「展望未來，本輪房市週期的成熟似乎正在轉向通膨等值增長，而非近年來財富創造的引擎」。

房市的停滯不前以及房價未能跟上通膨，是一個重大隱憂。這不僅僅是數據上的變化，更預示著市場動態潛在的深遠轉變。這種從「財富創造引擎」轉向「更為平緩的通膨等值增長」的變化，可能對廣大房主和潛在買家產生深遠影響。

對於現有房主而言，這可能意味著房屋淨值增長放緩，影響他們的再融資能力或將房產作為其他投資抵押品的能力。在扣除通膨後，房屋的實際價值甚至可能出現負增長，削弱其消費能力和再投資機會。