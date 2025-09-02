〈房產〉太平洋房屋九州加盟店開幕 共創台日房產交流新紀元
鉅亨網記者張欽發 台北
太平洋房屋於 8 月 27 日正式在熊本開設九州加盟店，象徵品牌邁向國際的重要里程碑，將台灣多年累積的專業實力與成熟經營模式帶向海外，旨在為廣大投資者打造安全、透明且具高成長潛力的置產平台，並為華人客戶提供全方位生活服務，共同開創台日房產交流新紀元。
太平洋房屋董事長孫寶國表示，隨著台積電 (2330-TW) 擴大熊本廠區，將吸引逾 3,400 名專業人才進駐，帶動當地住宅需求並創造龐大投資契機。太平洋房屋秉持「公平、公正、公開」價值，透過精準分析與專業建議，致力提供可信賴的海外資產配置平台，協助投資者掌握多元機會。
孫寶國進一步表示，九州加盟店展現太平洋房屋成熟的系統化經營與數位創新，具備國際複製潛力。此模式為拓展海外的房產專業人士提供品牌支持與全方位資源，助力快速融入日本市場並開展業務。透過標準化流程與數位工具，太平洋房屋將為客戶提供專業、高效的服務，共同開創全球房產新局。
孫寶國說明，為了解決華人客戶移居日本可能面臨的語言和生活適應問題，太平洋房屋專業團隊都將全程協助，確保每位客戶都能在熊本安心落地，享受便利舒適的生活體驗。此外，太平洋房屋也將積極整合在地資源，為新住民提供完善的生活配套服務，打造一個舒適且宜居的生活環境。
太平洋房屋在熊本成立九州加盟店，標誌品牌國際化里程碑，也為台日房產合作開啟新篇章。隨著台積電進駐，熊本成全球投資熱點，九州加盟店將提供專業房產服務，並成為華人新住民後盾，展現品牌遠見與實力，共同推動台日房產、文化與經濟交流發展。
