〈房產〉太平洋房屋九州加盟店開幕 共創台日房產交流新紀元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-02 14:47

太平洋房屋董事長孫寶國(中)與太平洋房屋九州加盟店代表取締役小林芳(右三)、支店長岡田憲明(左二)及台日不動產業者開幕合影留念。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋於 8 月 27 日正式在熊本開設九州加盟店，象徵品牌邁向國際的重要里程碑，將台灣多年累積的專業實力與成熟經營模式帶向海外，旨在為廣大投資者打造安全、透明且具高成長潛力的置產平台，並為華人客戶提供全方位生活服務，共同開創台日房產交流新紀元。

孫寶國進一步表示，九州加盟店展現太平洋房屋成熟的系統化經營與數位創新，具備國際複製潛力。此模式為拓展海外的房產專業人士提供品牌支持與全方位資源，助力快速融入日本市場並開展業務。透過標準化流程與數位工具，太平洋房屋將為客戶提供專業、高效的服務，共同開創全球房產新局。

孫寶國說明，為了解決華人客戶移居日本可能面臨的語言和生活適應問題，太平洋房屋專業團隊都將全程協助，確保每位客戶都能在熊本安心落地，享受便利舒適的生活體驗。此外，太平洋房屋也將積極整合在地資源，為新住民提供完善的生活配套服務，打造一個舒適且宜居的生活環境。

太平洋房屋九州加盟店 8 月 27 日開幕，孫寶國董事長 (中) 與太平洋房屋九州加盟店代表取締役小林芳 (右)、岡田憲明支店長 (左) 一同進行開幕剪綵。(圖：太平洋房屋提供)