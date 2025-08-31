鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-31 11:02

‌



川普關稅政策被法院裁定違法！特斯拉、波音倒戈加劇美國政經分裂

美國聯邦巡迴上訴法院於週五（29 日）以 7 比 4 的裁決，認定川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推行的大部分全球關稅措施屬非法。

‌



法院強調，總統無權透過行政令普遍加徵關稅，該法案僅適用於「異常和特殊威脅」，而非川普所謂的「經濟保護主義聖戰」。

這一裁決直接推翻川普自 2025 年連任後建立的「對等關稅」體系，其中包括對中國徵收 104% 的懲罰性關稅、對加拿大鋼鋁產品加徵 50% 關稅，以及對歐盟汽車追加 25% 關稅。

雖然法院允許相關關稅暫時維持至 10 月 14 日，以待最高法院上訴，但對川普的貿易戰策略而言，已是一大挫折。

馬斯克領頭倒戈、企業界集體反彈

企業反對聲浪成為此案的另一焦點。特斯拉執行長馬斯克在巴黎科技展公開批評美國對中國電動車加徵關稅，直言政策「扭曲市場且毫無必要」，並強調特斯拉不需要依靠關稅保護競爭力。他的立場轉變，與年初呼籲貿易壁壘的態度形成鮮明對比。

根據美國商會數據，超過八成製造業企業反對川普的關稅措施，認為其推高生產成本並打亂全球供應鏈。

波音、通用汽車 (GM-US) 等產業巨頭更聯名致信國會，警告若對 3 兆美元商品徵收 25% 關稅，恐引發「不可逆轉的經濟災難」。

分析認為，企業界的集體倒戈顯示川普政策與資本利益的矛盾，當關稅從「保護工具」異化為「政治武器」，連核心支持者也選擇背離。

州政府與國會掀起奪權戰

法院裁決公布後，美國國內政治裂痕進一步擴大。加州州長紐森率先提告，指控關稅政策導致數十億美元損失，隨後包括俄勒岡州、亞利桑那州在內的 12 個州跟進，罕見出現「州政府對抗聯邦」的局面。

國會方面，民主黨推動《關稅透明法案》，要求川普加稅前必須提交經濟影響評估並獲國會批准。部分共和黨議員也加入支持，顯示川普的單邊行為在黨內亦引發不安。

即使在白宮內部，財長貝森特與貿易顧問納瓦羅之間的分歧也公開化，商務部長盧特尼克更直言「某些關稅將導致全球災難」。這一切讓外界看到「美國反對美國」的尷尬局面。

川普強硬回應：戰鬥到底

面對法院挑戰，川普在社交媒體強調「所有關稅仍然有效」，並誓言「戰鬥到底」。他批評法院「充滿黨派偏見」，堅稱關稅是「保護美國工人」的最佳工具。白宮發言人也指控裁決屬於「司法過度干預」，承諾動用行政資源維護關稅政策。

然而，共和黨內部分裂日益明顯。參院少數黨領袖麥康奈爾呼籲尊重司法裁決，但得州州長阿博特等川普盟友則堅定支持其立場。川普同時推動《關稅透明法案》，企圖鞏固自身政策的合法性。