本週操盤筆記：美非農就業人數、全球PMI、韓出口表現與陸93閱兵

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-31 21:50

‌



未來一周重頭戲將是美國 8 月非農就業數據，將為聯準會 (Fed) 貨幣政策提供關鍵指引。此外，市場還將聚焦於標普全球採購經理人指數 (PMI)、美國供應管理協會 (ISM) 報告，以及來自全球各地一系列官方數據如歐元區通膨率、英國零售銷售等重要經濟指標。

本週操盤筆記：美非農就業人數、全球PMI、韓出口表現與陸93閱兵登場（圖：Shutterstock） ​

亞洲方面，日本將於周一 (1 日) 跟周五分別公布資本支出跟家庭支出數據，市場將從中找尋日本央行 (BOJ) 是否進一步升息的線索。另外，亞洲各國 PMI 也將為當地製造商能否承受美國關稅相關不確定性提供新的訊號。

‌



本週操盤筆記 (0901-0905)

1. 美非農就業數據

Fed 是否在 9 月 17 日召開的會議上宣布降息，即將出爐的美國 8 月非農報告將成為最終決定性考驗。Fed 肩負著促進充分就業和維持物價穩定的雙重使命，雖然 Fed 認為關稅導致通膨上升幅度可能有限或僅為暫時性，但對勞動市場的擔憂卻在加劇。

根據 LSEG 數據，美國貨幣市場預期 Fed 降息 1 碼機率為 84%，但仍有按兵不動的可能性，因此周五公佈的非農數據將成為市場關注的關鍵數據。分析師預期，該數據的表現將疲弱到足以確認降息的程度，但若數據特別強勁，則可能引發一些疑慮。花旗分析師在一份研究報告中寫道：「勞動力市場在秋季持續疲軟，將是一個明確的信號，顯示 9 月之後可能出現一系列降息舉動。」

2. 全球 PMI 與美國 ISM 數據

全球製造業與服務業活動最新數據將提供有關 8 月全球經濟成長及通膨的最新資訊。雖然 PMI 初值顯示，發達經濟體 8 月經濟成長表現廣泛回溫，但部分回升原因是由企業為應對關稅而提前進行採購推動的。新興市場則在 7 月略有減弱，因服務業加速擴張動能被關稅所引發的新一輪製造業低迷情形抵消。

儘管自 4 月以來對最壞情況的擔憂有所緩解，但 8 月期間關稅帶來的持續不確定性，仍讓市場對製造業經濟體的 PMI 趨勢感到擔憂。西班牙、義大利、法國、德國和歐元區的製造業 PMI 終值周一將出爐，服務業 PMI 則在兩天後公佈。

美國 ISM 也將在周二 (2 日) 與周四 (4 日) 公佈 8 月製造業跟服務業活動調查數據，這些調查結果也將為美國經濟目前表現提供進一步的線索，尤其是在對全球加徵高額關稅之後。

3. 陸工廠活動與韓外貿表現