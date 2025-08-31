習近平與莫迪天津會晤！中印承諾深化合作抗美壓力

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-31 19:43

中國國家主席習近平與印度總理莫迪，於天津舉行自美國總統川普重返白宮以來的首次會晤。這兩個長期以來的亞洲競爭對手承諾，將在應對美國貿易戰帶來的經濟影響方面加強合作。

習近平與莫迪天津會晤。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，莫迪在與習近平會晤時表示，印度將「致力於在相互尊重、信任和互利共贏的基礎上發展兩國關係，」並指出在喜馬拉雅邊境地區已逐步形成「和平與穩定的氛圍」。

該地區自 2020 年爆發流血衝突後，長期陷入軍事對峙，使得雙方大部分合作停滯。莫迪同時也透露，中印已就邊境管理達成協議，但未提供具體細節。

據《新華社》報導，習近平則強調「不應讓邊界問題定義中印關係」，並表示若雙方將彼此視為夥伴而非競爭者，關係便能實現「穩定且深遠」的發展。

這場雙邊會晤僅發生在美國對印度商品加徵 50% 懲罰性關稅的五天後。分析人士認為，習近平與莫迪的會晤意在展現中印團結，對抗來自西方的壓力。

莫迪也宣布，兩國將恢復自 2020 年以來停飛的直航航班，但未提供時間表。

與此同時，中國已允許印度朝聖者前往西藏佛教聖地，雙方並取消了互設的旅遊簽證限制。中國駐印度大使更強調，北京反對美國對印度的高額關稅，並將「堅定與印度站在一起」。

中印雙方仍有矛盾未解

然而，儘管雙邊合作升溫，一些長期矛盾仍待解決。

中國是印度最大的貿易夥伴，但印度對中國的逆差今年達到 992 億美元新高，持續引發新德里的不滿。

同時，中國計劃在西藏修建超大型水壩，引發印度對雅魯藏布江水資源的憂慮。印度方面估計，該工程在枯水期可能使水量減少高達 85%。

此外，印度長期收留達賴喇嘛，仍是中國眼中的敏感議題；而巴基斯坦作為印度宿敵，長期獲得中國經濟與軍事支持，也讓印方戒心不減。