鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-01 05:10

俄羅斯無人機近日再次對烏克蘭北部及南部多處能源設施發動攻擊，造成嚴重破壞，導致近 6 萬戶居民停電。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，將下令對俄羅斯境內發動更深度的反擊，以回應此次襲擊。

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭能源設施！澤倫斯基揚言反擊：深度打擊已擬定。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄烏戰爭已持續三年半，近期雙方皆加強空襲行動。俄羅斯集中攻擊烏克蘭的能源與交通系統，而烏克蘭則針對俄國的煉油廠與輸油管線進行報復。

澤倫斯基在與烏軍總司令 Oleksandr Syrsky 會晤後於社群平台 X 發文表示：「我們將繼續按照烏克蘭防衛所需的方式行動，部隊與資源已經準備就緒，新的深度打擊計畫也已擬定。」

烏克蘭最大民營能源公司 DTEK 指出，俄軍無人機當晚襲擊了奧德薩地區四座能源設施。

地方政府透露，約 2.9 萬名居民因此停電，其中以奧德薩市郊的港口城市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）災情最為嚴重。當地住宅與行政大樓受損，一名居民在攻擊中受傷。

奧德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）透過 Telegram 表示，目前「關鍵基礎設施正依靠發電機運轉」。DTEK 電力公司補充，一旦軍方解除安全警報，緊急修復工作將立即展開。