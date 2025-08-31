創意報喜 加入輝達NVLink生態系 搶食ASIC百億美元大餅

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-31 10:59

輝達 (NVDA-US) 獨家技術 NVLink 打遍天下無敵手，為搶食 ASIC 未來一年數百億美元的商機，正不斷擴張生態系，繼聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 加入後，創意 (3443-TW) 也宣布加入 NVIDIA NVLink Fusion 生態系統，大搶 CSP 自製 ASIC 與輝達系統相連的商機。

先進封裝示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

研調預估，ASIC 市場在 2027 年將達 300 億美元，將較 2024 年成長 150% 以上，成為未來增長快速的領域之一。業界指出，現階段 CSP 為強化自身競爭力，皆積極投入開發自家 ASIC，包括 CPU、GPU、TPU、AI 加速器等，但僅能取代輝達系統中的部分功能，因此藉由整合自家 XPU 與輝達的晶片來達成縱向擴展 (Scale up) 成為必經之路，也讓輝達生態系大啖 ASIC 商機。

創意分析，NVLink 有兩種採用方式，一是將 NVLink 晶片整合到客製化 XPU 封裝中，把相應的 UCIe 和協議 IP 整合到 XPU 主晶片中，讓客製化 XPU 支援 NVLink；其次是將 NVLink-C2C 整合到客製化 CPU 中，藉此與輝達 GPU 串接。

創意也與 NVLink Fusion 生態系的合作夥伴新思合作，將其 IP 整合到客戶的 XPU 中。創意看好，輝達已建構最節能、最低延遲的擴展基礎架構，且已驗證並投入量產，因此公司目標是讓客戶的 XPU 與 NVLink Fusion 無縫整合。