Meta討論整合Google、OpenAI模型至自家AI！強化人工智慧應用

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-30 15:42

根據知情人士，Meta(META-US) 正考慮與競爭對手 Google(GOOGL-US) 或 OpenAI 合作，以增強旗下應用程式的人工智慧（AI）功能。

Meta計畫整合Google、OpenAI模型至自家AI！強化人工智慧應用。(圖：Shutterstock)

據《路透》引述《The Information》報導，Meta 旗下的新 AI 組織「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）正探討整合 Google 的 Gemini 模型，使其能為公司主要聊天機器人 Meta AI 提供對話式文字回應。

此外，討論內容也涵蓋利用 OpenAI 的模型來支援 Meta AI，以及支持 Meta 社群媒體應用中的其他 AI 功能。

不過報導指出，與 Google 或 OpenAI 等外部模型供應商的合作，可能僅為暫時措施，目的是在 Meta 自家 AI 模型成熟前，提升產品的 AI 表現。實驗室的重點之一，是確保下一代模型 Llama 5 能與競爭對手一較高下。

《The Information》還指出，Meta 內部部分工具已經整合了外部 AI 模型，供員工使用。例如，員工可透過公司內部程式碼助理使用 Anthropic 模型進行程式設計。

Meta 發言人表示：「我們正在採取全方位策略打造最優 AI 產品，包括自主開發世界領先的模型、與其他公司合作，以及開源技術。」

今年早些時候，Meta 投入數十億美元，聘請前 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 與前 GitHub 執行長 Nat Friedman 共同領導 Meta Superintelligence Labs，並提供優厚待遇，吸引多位頂尖 AI 研究人員加入該計畫。