Meta討論整合Google、OpenAI模型至自家AI！強化人工智慧應用

根據知情人士，Meta(META-US) 正考慮與競爭對手 Google(GOOGL-US) 或 OpenAI 合作，以增強旗下應用程式的人工智慧（AI）功能。
據《路透》引述《The Information》報導，Meta 旗下的新 AI 組織「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）正探討整合 Google 的 Gemini 模型，使其能為公司主要聊天機器人 Meta AI 提供對話式文字回應。
此外，討論內容也涵蓋利用 OpenAI 的模型來支援 Meta AI，以及支持 Meta 社群媒體應用中的其他 AI 功能。
不過報導指出，與 Google 或 OpenAI 等外部模型供應商的合作，可能僅為暫時措施，目的是在 Meta 自家 AI 模型成熟前，提升產品的 AI 表現。實驗室的重點之一，是確保下一代模型 Llama 5 能與競爭對手一較高下。
《The Information》還指出，Meta 內部部分工具已經整合了外部 AI 模型，供員工使用。例如，員工可透過公司內部程式碼助理使用 Anthropic 模型進行程式設計。
Meta 發言人表示：「我們正在採取全方位策略打造最優 AI 產品，包括自主開發世界領先的模型、與其他公司合作，以及開源技術。」
今年早些時候，Meta 投入數十億美元，聘請前 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 與前 GitHub 執行長 Nat Friedman 共同領導 Meta Superintelligence Labs，並提供優厚待遇，吸引多位頂尖 AI 研究人員加入該計畫。
目前，OpenAI、Google 及支持 OpenAI 的微軟 (MSFT-US) 尚未對此作出回應。
