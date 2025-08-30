鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-30 13:06

‌



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 向歐洲市場發布新款 Model Y 高性能版，試圖藉此提振歐洲銷量，雖然目前僅計劃在歐洲上市，但預計新款 Model Y 高性能版很快會進入其他市場。

特斯拉在歐洲發布新款Model Y高性能版，百公里加速僅3.5秒。（圖：Shutterstock）

新款 Model Y 高性能版較基礎版在大多數方面都有提升，百公里加速僅 3.5 秒（標準版為 4.8 秒）。續航里程可達 580 公里，但這是基於歐洲較為寬鬆的 WLTP 測試標準。最大功率達到 460 馬力，遠高於後驅版的 265 馬力。

‌



這款車型將於 9 月正式上市，售價約 62,990 歐元，而最便宜後驅入門版 Model Y 售價僅 45,990 歐元。

這款高性能版極有可能進入美國市場，價格預計更低。上一代 Model Y 高性能版起價約 52,000 美元，因此新款起步價可能會略高於這一水準。

然而，外界最大的疑問是：這款新車型能否扭轉特斯拉在歐洲的頹勢？

最新數據顯示，特斯拉 7 月在歐洲的銷量銳減 42%，而中國車廠比亞迪 (002594-CN) 則同月銷量暴增 225%。

事實上，自今年 1 月以來，特斯拉在歐洲的銷量已連續數月下滑。

與此同時，特斯拉執行長馬斯克多次公開支持歐洲極右翼政黨，更讓特斯拉的品牌形象受到衝擊。

特斯拉寄望於機器人和自動駕駛技術帶來轉機，但旗下全自動駕駛（FSD）功能尚未獲歐盟監管機關批准，限制了全自動駕駛在歐洲推廣。

特斯拉的高性能版本通常屬於小眾車型，不過高配車型的增強功能往往會逐步下放至低配版本，從而提振未來銷量。