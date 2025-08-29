川普關稅持續發酵衝擊歐最大經濟體 德通膨升至2.1%、失業率攀升至6.4%
《CNBC》周五 (29 日) 報導，德國 8 月通膨率升至 2.1% 超出預期，失業率攀升至 6.4%，雙重壓力為歐洲最大經濟體前景蒙上陰影，美國關稅政策衝擊持續發酵。
德國統計局表示，排除食品和能源的核心通膨率 8 月維持在 2.7%，與前月持平。同日公布的就業數據更不樂觀，8 月失業人數跳升至 302.5 萬人，失業率達 6.4%。
美歐貿易協議影響擴大
歐元區通膨數據將於下周二公布，預料將進一步反映川普關稅政策的經濟衝擊。這些政策近月來已重創歐洲多個產業。
美歐 7 月達成貿易協議，對許多輸美歐盟商品課徵 15% 關稅。本月公布的細節顯示，連製藥等敏感產業也難逃統一稅率，但許多關鍵問題仍懸而未決，讓企業人心惶惶。
關稅預期將推升美國物價，但對其他地區的影響仍不明朗。
出口經濟陷入困境
高度依賴出口的德國經濟長期在零成長邊緣掙扎。官方數據顯示，德國第一季 GDP 成長 0.3%，第二季卻萎縮 0.3%。
荷蘭國際集團全球總體經濟主管 Carsten Brzeski 分析：「歐美企業如何因應美國關稅仍待觀察。可能出現兩種情況：歐元區因產能過剩和美國銷售疲軟而降價，或者跨國企業為彌補美國獲利損失而在歐洲漲價。」
他指出，德國勞動市場降溫有助減輕薪資和通膨壓力，但德國通膨上升削弱了歐洲央行 9 月降息的理由。歐洲央行 7 月會議維持關鍵利率在 2% 不變。
德國作為歐洲經濟引擎的表現疲軟，加上美國關稅政策的不確定性，為整個歐元區復甦前景增添變數。
