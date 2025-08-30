比亞迪二季獲利遠遜預期 年度銷售輛數目標恐難實現

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-30 04:06

綜合外媒周五 (29 日) 報導，全球最大電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 上半年淨利成長 14% 至 155.1 億元人民幣，營收增 23% 至 3713 億元，但第二季單季僅 63.6 億元遠低於預期的 119.4 億元人民幣，顯示中國價格戰拖累毛利率下滑。

比亞迪第二季淨利63.6億元遠低於預期。

比亞迪上半年毛利率也從去年同期 18.78% 下滑至 18.01%，主要受電動車業務拖累。該公司在中國市場大幅降價以維護市佔率，導致獲利承壓。

‌



比亞迪上半年共售出 215 萬輛汽車，年增 33%，但僅達成 550 萬輛年度目標的約四成，下半年必須大幅加速才能達標。第二季中國國內市場出現變化，純電動車持續成長，但混合動力車銷售反而萎縮。

由於北京推動遏止不健康競爭、控制產能過剩以減少價格戰的策略，中國車廠 7 月銷售普遍疲軟。

比亞迪正積極拓展海外市場以分散風險。該公司泰國廠首次將電動車出口至歐洲，包括英國、德國和比利時。

滙豐分析師指出，7 月銷售疲軟反映夏季淡季需求走弱，以及公司採取更嚴格的定價策略。

在中國電動車市場競爭白熱化下，即使龍頭企業也難在價格戰中維持獲利水準，凸顯海外擴張對長期發展的重要性。