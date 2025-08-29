英特爾收57億美元現金 美政府正式入股10%
根據《路透》報導，英特爾 (Intel) 財務長辛斯納 (David Zinsner) 周四 (28 日) 在投資人會議上表示，公司已於本周三晚間收到美國政府撥付的 57 億美元現金，這筆資金是總統川普協議投資的一部分，用於取得英特爾 10% 的股權。
根據協議，美方持股是為確保英特爾保有合約晶片代工 (Foundry) 業務的控制權。作為額外保障，政府還獲得一項 5% 的認股權憑證(Warrant)，若英特爾持股比例跌破 51%，美方即可行使。不過辛斯納表示，公司「不太可能」讓持股低於 50%，因此預期這項權利最終將「毫無價值」。
英特爾近年正推動代工事業與自家設計部門分拆，並成立獨立董事會治理，未來不排除引入外部投資者。辛斯納透露，若有此計畫，公司傾向尋找策略性投資人而非單純的財務投資方，但強調「這件事仍在數年之後」。
他同時提到，英特爾代工事業的未來高度取決於能否在明年為下一世代 14A 製程找到大型客戶。若未能達成，公司可能退出代工業務。今年 7 月，英特爾曾向監管機構披露此項風險。不過辛斯納周四淡化了這種可能性，稱這主要是律師提醒公司必須詳述風險，並不代表管理層預期會發生。
辛斯納強調，公司將保持「財務紀律」，並全力開發 14A 技術，唯有吸引外部大客戶才能讓相關投資達到合理回報。他直言，若僅供內部使用，投入規模過大，不足以帶來「適當」的股東報酬。
截稿前，英特爾 (INTC-US) 周四盤中股價下跌 0.18%，每股暫報 24.80 美元。
