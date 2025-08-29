聯準會理事庫克控告川普非法免職 暗示房貸爭議僅文書錯誤

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-29 04:58

根據《彭博》周四 (28 日) 報導，聯準會理事庫克（Lisa Cook）提起訴訟阻止川普將其免職，其律師稱涉及房貸爭議可能只是「文書錯誤」，並非川普所指控的詐欺行為，強調即使有錯也不構成免職理由。

在法庭文件中，庫克的律師首次為她在 2021 年申請房貸時，涉嫌詐欺性地將密西根州和喬治亞州房產列為「主要居住地」的指控進行辯護，稱這可能只是「文書錯誤」。

川普任命的聯邦住房金融局局長 Bill Pulte 聲稱，庫克做出該聲明是為獲得更優惠的貸款條件，並已將此事移送檢察官。

質疑川普動機

庫克在訴狀中強調，川普企圖免職她的真正目的是掌控聯準會理事會，以獲得他一直要求的降息政策。

訴狀指出：「從庫克理事遭到免職的情況來看，對她的房貸指控明顯是藉口。這項指控涉及她參議院確認前的行為，從未經過調查，更遑論證實。」

領銜律師 Abbe Lowell 在文件中寫道：「聲稱即使庫克理事在參議院確認提名前填寫房貸表格時『可能』出錯，但也不構成法律意義上的『理由』。」

避免承認指控

值得注意的是，庫克在訴狀中並未詳細反駁房貸詐欺的具體指控。康奈爾法學院教授 Robert Hockett 表示，在這類案件中避免具體回應並不罕見，因為這樣做等於承認指控有其合理性。

「你不會想要玩他的遊戲，或透過參與來使其合法化，」Hockett 說。

Pulte 對此回應稱，庫克並未否認這些是她的房貸文件，質疑為何她或聯準會主席鮑爾希望這成為聯準會的一部分。

市場影響與政治考量

Evercore ISI 全球政策與央行策略主管 Krishna Guha 認為，基於市場現實考量，如果確定庫克即使是意外的房貸不實陳述，她也可能必須離職。

若川普成功免職庫克，加上 Stephen Miran 若通過參議院確認填補空缺席位，川普在理事會的任命人數將達到 4 比 3 的優勢。若鮑爾在 2026 年 5 月主席任期屆滿後選擇不續任理事，這一優勢可能擴大至 5 比 2。

目前市場對庫克與川普的爭議相對平靜，但隨著案件升級情況可能改變。