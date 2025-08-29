鉅亨網編譯段智恆 2025-08-29 01:36

根據《CNBC》周四 (28 日) 報導，全球最大運動品牌 Nike(NKE-US) 計劃新一輪裁員，影響不到 1% 的公司總部員工，作為新任執行長希爾 (Elliott Hill) 重整業務、尋求重返成長的一部分。裁員規模尚未明確，但 Nike 表示，歐洲、中東與非洲 (EMEA) 地區以及旗下 Converse 業務將不受影響。

鞋王動刀！Nike再裁員 聚焦運動本業(圖：REUTERS/TPG)

Nike 在聲明中指出，公司正處於重組過程中，這些調整是為了「打造下一個成功篇章」，並讓體育和運動文化重新回到核心，深化與運動員和消費者的連結，進而創造出只有 Nike 才能推出的產品。

這次裁員計畫緊隨 Nike 去年 2 月宣布的另一波裁員行動，當時公司裁減了約 2% 的員工，超過 1,500 人。新一輪裁員則聚焦於總部結構調整，並屬於希爾上任後一系列改革的一環。

在前任執行長唐納荷 (John Donahoe) 任內，Nike 曾調整業務分工，將部門劃分為男裝、女裝與童裝，以強化生活風格產品的銷售。然而，部分批評者認為，此舉削弱了 Nike 的創新力，過於專注於面向大眾的休閒產品，而忽略了針對專業運動員的研發。

Nike 老將出身的希爾則正在逆轉這一方向，將業務重新聚焦於體育與文化。他於 6 月闡述了願景後，7 月隨即確定新的團隊領導架構，並在 8 月通知部分員工將因組織調整而離職。根據公司內部備忘錄，其餘員工可能會獲分派新職務、調整職級、改由新主管管理或加入新團隊。受影響的員工將在 9 月 8 日前得知結果，大部分新職位將於 9 月 21 日生效。

為了讓調整對話順利進行，Nike 表示，未來一周美加總部的辦公室員工將暫時居家辦公，除非主管另有通知。

自從接掌執行長一職以來，希爾致力於扭轉 Nike 銷售下滑的頹勢，重振創新能量並修復與批發零售商的關係。今年 6 月，Nike 在公布第四季財報時指出，未來幾季營收與獲利下滑幅度有望縮小，意味最糟時刻可能已過，轉型成果有望提前顯現。