高盛公布對沖基金最愛14檔股票 科技股續領風騷

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-29 04:13

《商業內幕》周四 (28 日) 報導，對沖基金挑選股票的能力相當出色。高盛每季發布對沖基金 VIP 股票名單，收錄最常出現在各基金前十大持股的股票。

高盛對沖基金VIP股票名單顯示，科技巨頭仍是基金經理人最愛，能源股表現亮眼。(圖:Shutterstock)

這組股票自 2001 年推出以來表現亮眼，平均年報酬率達 15%，遠超標普 500 指數的 11%。今年迄今該投資組合上漲 16%，基準指數僅漲約 10%。

完整名單包含 50 檔股票，以科技和通訊服務類股為主。第二季有 16 檔新股加入。

以下為至少被 25 家對沖基金列為前十大持股的 14 檔股票：

9. 第一資本 (COF-US)：33 家基金持有，市值 1410 億美元，年漲 25%

10. 萬事達卡 (MA-US)：32 家基金持有，市值 5260 億美元，上漲 11%

11. Vistra(VST-US)：30 家基金持有，市值 690 億美元，暴漲 47%

12. Talen Energy(TLN-US)：29 家基金持有，市值 170 億美元，飆漲 89%

13. Visa(V-US)：29 家基金持有，市值 5910 億美元，上漲 10%

14. Uber(UBER-US)：26 家基金持有，市值 1910 億美元，大漲 52%