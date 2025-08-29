search icon



高盛公布對沖基金最愛14檔股票 科技股續領風騷

鉅亨網編譯王貞懿


《商業內幕》周四 (28 日) 報導，對沖基金挑選股票的能力相當出色。高盛每季發布對沖基金 VIP 股票名單，收錄最常出現在各基金前十大持股的股票。

cover image of news article
高盛對沖基金VIP股票名單顯示，科技巨頭仍是基金經理人最愛，能源股表現亮眼。(圖:Shutterstock)

這組股票自 2001 年推出以來表現亮眼，平均年報酬率達 15%，遠超標普 500 指數的 11%。今年迄今該投資組合上漲 16%，基準指數僅漲約 10%。


完整名單包含 50 檔股票，以科技和通訊服務類股為主。第二季有 16 檔新股加入。

以下為至少被 25 家對沖基金列為前十大持股的 14 檔股票：

1. 亞馬遜 (AMZN-US)：167 家基金持有，市值 2.45 兆美元，今年報酬率 5%

2. 微軟 (MSFT-US)：127 家基金持有，市值 3.88 兆美元，年漲 24%

3. Meta(META-US)：111 家基金持有，市值 1.7 兆美元，大漲 34%

4. 輝達 (NVDA-US)：98 家基金持有，市值 4.44 兆美元，暴漲 36%

5. Alphabet(GOOGL-US)：66 家基金持有，市值 2.3 兆美元，年漲 7%

6. 台積電 (TSM-US)：60 家基金持有，市值 1.25 兆美元，上漲 23%

7. 博通 (AVGO-US)：40 家基金持有，市值 1.46 兆美元，飆漲 35%

8. 蘋果 (AAPL-US)：38 家基金持有，市值 3.48 兆美元，今年下跌 7%

9. 第一資本 (COF-US)：33 家基金持有，市值 1410 億美元，年漲 25%

10. 萬事達卡 (MA-US)：32 家基金持有，市值 5260 億美元，上漲 11%

11. Vistra(VST-US)：30 家基金持有，市值 690 億美元，暴漲 47%

12. Talen Energy(TLN-US)：29 家基金持有，市值 170 億美元，飆漲 89%

13. Visa(V-US)：29 家基金持有，市值 5910 億美元，上漲 10%

14. Uber(UBER-US)：26 家基金持有，市值 1910 億美元，大漲 52%

值得注意的是，能源股表現突出。Vistra 和 Talen Energy 兩檔電力股分別暴漲 47% 和 89%，顯示對沖基金看好電力類股前景。

對沖基金高盛VIP股票科技股能源股投資組合報酬率選股

台股首頁
