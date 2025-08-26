稀土價格飆兩年高點 MP停供中國掀漲勢
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周二 (26 日) 報導，受美國稀土公司 MP Materials(MP-US)停止對中國出口影響，加上需求回升，用於製造高性能磁鐵的兩種稀土金屬價格飆升，創下兩年多來新高。這一波漲勢凸顯全球對稀土供應的地緣政治依賴與市場波動。
美國暫停供應 中國市場出現缺口
顧問公司 Adamas 指出，過去三年，MP 出口至中國的氧化釹與氧化鐠 (NdPr) 礦石占中國氧化物產量的 7% 至 9%，是中國磁鐵工廠的重要原料來源。隨著 MP 停止供應，中國市場立即出現缺口。
釹鐠氧化物是製造電動車馬達、風力渦輪機及軍事設備高強度磁鐵的關鍵材料。中國稀土供應鏈居全球主導地位，占據約九成精煉能力及七成礦產產量。但美國近年持續推動去中國化，並在 7 月與 MP 簽署協議，要求其將產量留在美國境內精煉。
Adamas 執行長 Ryan Castilloux 表示：「MP 的出口在中國供應鏈中極為重要，如今留下了一個巨大缺口。」根據數據，中國 NdPr 氧化物價格自 7 月初的每公斤 63 美元，急升至每公斤 88 美元，約每噸人民幣 63.2 萬元，為 2023 年 3 月以來最高。這波近四成漲幅結束了連年低迷，為尋求在中國以外投資開發礦場的項目帶來新希望。
美國政府上月宣布與 MP 達成「突破性協議」，要求停止對中國出貨，並承諾以每公斤 110 美元的價格支持其產量，當時約為中國價格的兩倍。分析師指出，雖然 MP 早在 4 月就因高關稅暫停出口，但當時因中國實施出口管制、磁鐵需求疲弱，市場短缺並未立即顯現。5 月美國稀土礦對中出口驟降，6 月完全歸零，7 月則可能因最後批次出貨短暫反彈。
需求旺季推升價格 上漲能否持續待觀察
除了供應缺口，中國進入電動車、風力發電及消費電子產品的製造旺季，也加劇需求壓力。Benchmark Mineral Intelligence 研究經理 Neha Mukherjee 指出，這波周期性需求高峰使稀土供應承受額外緊張。
中國稀土開採與冶煉配額的不確定性，也進一步助長市場行情。今年公布配額時未像往常公開說明，引發市場揣測供應可能收緊。Castilloux 預期中國今年稀土產量僅增約 5%，低於需求 10% 的增速。
分析機構 Argus 金屬定價主管 Ellie Saklatvala 則表示，這波漲勢能否持續，將取決於磁鐵製造商是否願意承受更高成本。「生產商很高興價格終於脫離虧損區間，但對買方而言，是否有足夠利潤空間承受高價，將成為關鍵。」
市場人士指出，這場漲勢既反映了地緣政治摩擦，也顯示出全球清潔能源轉型對稀土的長期需求。隨著中國與美國之間的稀土供應鏈競爭加劇，全球投資者正加緊尋找多元化供應來源。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普動作挑戰Fed獨立性 美債殖利率曲線陡升
- 禮來口服減重藥三期試驗成功 最快2026上市
- 傳Stellantis擱置Level 3自駕計畫 技術與成本壓力浮現
- 〈陸股盤後〉中國貿易談判代表傳本周赴美 三大指數漲跌互見
下一篇