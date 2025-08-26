鉅亨網編譯段智恆 2025-08-26 21:10

‌



稀土價格飆兩年高點 MP停供中國掀漲勢(圖：REUTERS/TPG)

美國暫停供應 中國市場出現缺口

‌



顧問公司 Adamas 指出，過去三年，MP 出口至中國的氧化釹與氧化鐠 (NdPr) 礦石占中國氧化物產量的 7% 至 9%，是中國磁鐵工廠的重要原料來源。隨著 MP 停止供應，中國市場立即出現缺口。

釹鐠氧化物是製造電動車馬達、風力渦輪機及軍事設備高強度磁鐵的關鍵材料。中國稀土供應鏈居全球主導地位，占據約九成精煉能力及七成礦產產量。但美國近年持續推動去中國化，並在 7 月與 MP 簽署協議，要求其將產量留在美國境內精煉。

Adamas 執行長 Ryan Castilloux 表示：「MP 的出口在中國供應鏈中極為重要，如今留下了一個巨大缺口。」根據數據，中國 NdPr 氧化物價格自 7 月初的每公斤 63 美元，急升至每公斤 88 美元，約每噸人民幣 63.2 萬元，為 2023 年 3 月以來最高。這波近四成漲幅結束了連年低迷，為尋求在中國以外投資開發礦場的項目帶來新希望。

美國政府上月宣布與 MP 達成「突破性協議」，要求停止對中國出貨，並承諾以每公斤 110 美元的價格支持其產量，當時約為中國價格的兩倍。分析師指出，雖然 MP 早在 4 月就因高關稅暫停出口，但當時因中國實施出口管制、磁鐵需求疲弱，市場短缺並未立即顯現。5 月美國稀土礦對中出口驟降，6 月完全歸零，7 月則可能因最後批次出貨短暫反彈。

需求旺季推升價格 上漲能否持續待觀察

除了供應缺口，中國進入電動車、風力發電及消費電子產品的製造旺季，也加劇需求壓力。Benchmark Mineral Intelligence 研究經理 Neha Mukherjee 指出，這波周期性需求高峰使稀土供應承受額外緊張。

中國稀土開採與冶煉配額的不確定性，也進一步助長市場行情。今年公布配額時未像往常公開說明，引發市場揣測供應可能收緊。Castilloux 預期中國今年稀土產量僅增約 5%，低於需求 10% 的增速。

分析機構 Argus 金屬定價主管 Ellie Saklatvala 則表示，這波漲勢能否持續，將取決於磁鐵製造商是否願意承受更高成本。「生產商很高興價格終於脫離虧損區間，但對買方而言，是否有足夠利潤空間承受高價，將成為關鍵。」