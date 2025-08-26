歐盟不畏川普威脅 堅持推進數位服務法監管

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-26 23:47

‌



綜合外媒周二 (26 日) 報導，面對美國總統川普威脅對課徵「數位稅」國家實施報復性關稅，歐盟表示不會屈服，將繼續推進具指標性意義的數位法規。

歐盟執委會堅持推進數位服務法等科技法規，強調這是歐盟主權權利。(圖:Shutterstock)

歐盟執委會發言人賓荷（Paula Pinho）周二回應川普周一晚間在 Truth Social 平台發出的威脅時表示：「歐盟及其成員國有主權權利，在我們領土上規範符合民主價值的經濟活動。」

‌



川普指控歐盟偏袒中國企業

川普在貼文中未指明任何政府，但威脅對實施「數位稅」打擊美國企業的國家實施美國先進技術和半導體出口限制及更高關稅。他聲稱這些上述「都是為了傷害或歧視美國科技業」。

歐盟反駁歧視指控

歐盟執委會反擊，稱川普所指控的數位服務法 (DSA) 和數位市場法 (DMA) 是不看企業顏色、管轄權與所有者，一體適用於在歐盟營運的所有平台和企業，無關其設立地點。因此，絕非針對美國企業。

值得注意的是，歐盟正準備本周公布立法，正式確定日前與華府達成的聯合貿易框架細節，將取消對特定美國出口商品的關稅。

在此之前，美國不會將對歐盟汽車和汽車零件的 27.5% 關稅降至先前同意的 15%。

馮德萊恩為協議辯護

該貿易協議遭多個成員國批評，負責歐盟貿易事務的歐盟執委會此前形容協議「不對稱且不利於歐盟」。

不過執委會主席馮德萊恩為協議辯護，形容「即使不完美，這也是強而有力的協議」。她在周日《法蘭克福匯報》客座評論中寫道，歐盟面臨的 15% 關稅是「全包式」，「這讓歐洲商品在更有利條件下進入美國市場，給予歐盟企業顯著優勢」。

賓荷表示執委會計劃 8 月提出提案，並強調該協議確實提供了可預測性和穩定性。

加拿大前車之鑑

對於數位稅的爭議，讓人想起川普 6 月對加拿大的威脅，當時他揚言，若加拿大推行數位稅計劃就放棄與北方鄰國的貿易談判。數天後渥太華政府在實施前讓步。

在美英貿易協議中，英國數位稅問題懸而未決，華府稱其「歧視性、不合理」並表示「應立即取消」。