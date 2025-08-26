鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-26 18:40

‌



日本政府公債 (JGB) 殖利率周二 (26 日) 觸及歷史新高，主要受到美國總統川普試圖罷免聯準會理事麗莎 · 庫克 (Lisa Cook) 的舉動所影響。此事件引發了市場對通膨壓力升高，以及聯準會未來可能轉向鴿派、優先勞動市場而非抑制物價的擔憂。

川普與通膨憂慮雙重夾擊 日本公債殖利率創歷史新高(圖:shutterstock)

有專家甚至指出，聯準會看起來不再是一個獨立的組織。

‌



在美國長期公債殖利率跳升 5 個基點的帶動下，日本 30 年期公債殖利率周二回升至歷史最高點 3.215%，與前一日高點持平。

由於日本是全球最大的債權國，其市場極易受到其他市場利率變動的影響。日本截至 2023 年底持有 2 兆美元的美國資產，且此數字仍在增長，使得日本公債殖利率與美國公債殖利率幾乎同步波動。

國內因素也加劇了壓力。日本長期公債殖利率近期幾乎每日創新高，除了美國因素，國內對財政紀律鬆懈的擔憂也推波助瀾。執政聯盟上個月在參議院選舉中大敗，使得提倡赤字資助消費稅減免的在野黨獲得更多影響力。首相石破茂拒絕辭職，也可能導致補充預算討論延遲。

日本目前背負著已開發國家中最大的債務負擔，約占 GDP 的 250%。財政部長加藤勝信表示，財政部將密切監測市場動向並採取適當的債務管理。然而，財政部計畫為下一財政年度的償債成本申請超過 32 兆日元 (約 2172 億美元) 的預算，這將是創紀錄的金額。