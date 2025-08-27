日國債拋售潮加劇！10年期殖利率創16年高 30年期漲破3.2% 央行干預呼聲高漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-27 04:00

日本國債市場正陷入新一輪劇烈動盪，10 年期殖利率周二 (26 日) 盤中飆升至 1.627%，創 2008 年 10 月以來新高，10 年期國債期貨價格則跌至 2009 年以來最低點，30 年期國債殖利率更一度突破 3.235%，刷新 7 月創下的歷史高點。這場拋售潮背後，是多重因素交織形成的強大壓力。

（圖：Shutterstock）

市場對日本政府恐加碼財政刺激的預期，成為日本國債遭拋售的導火線。日本執政聯盟上月在國會上議院選舉失利後，市場普遍預期政府為提振經濟將推出新刺激計畫，這將直接推高債券發行量，加劇本就緊張的長債市場供需矛盾。

與此同時，日本通膨持續升溫，7 月核心通膨率年增 3.1%，雖較 6 月略微放緩，但仍高於日本央行 (BOJ)2% 的目標，且勞動市場趨緊推動薪資上漲趨勢向中小企業擴散。

BOJ 總裁植田和男在傑克森霍爾全球央行年會上明確表示，日本薪資上漲正加速滲透，就業市場緊張有望進一步推高薪資增幅，這讓他對升息前景「感到樂觀」。

分析師普遍預測，BOJ 有很高機率在今年稍晚升息 1 碼，進一步強化了市場對貨幣政策緊縮的預期。

海外需求的退潮同樣加劇日本國債的拋售壓力。根據日本證券業協會數據，7 月海外投資人對 10 年期以上日本國債的淨買超規模驟降至 4800 億日元，只有 6 月的三分之一。

中信證券首席經濟學家明明指出，先前 BOJ 縮減購債規模導致市場需求缺口擴大，加上今年日本新的資本監管規定上路，日本國內壽險公司及海外機構需求同步下降，而海外資金曾是今年上半年超長期國債的主要買家，購買量銳減直接引發市場對長期殖利率曲線穩定性的擔憂。

日本國債殖利率飆升已傳導至財政成本。日本財務省確定在 2026 年度預算申請中列入 32.3865 兆日元，用於償付國債本息，較 2025 年度原始預算的 28.2179 兆日元增加約 4 兆日元，其中「利率支付費」料將年增 24% 至 13.0435 兆日元，「償債費用」將年增 9.3% 至 19.3104 兆日元。

專家警告，隨著長期利率上行趨勢持續，日本償債費用膨脹的壓力短期內難以緩解。