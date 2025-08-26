習近平會見俄國議長：中俄關係是「世界和平的穩定源頭」
鉅亨網編譯莊閔棻
中國國家主席習近平週二（26 日）會見來訪的俄羅斯國家杜馬議長 Vyacheslav Volodin 時表示，中俄兩國應共同維護安全與發展利益，推動建立更加「公平」的國際秩序。
根據《路透》報導，習近平對 Volodin 稱，中國與俄羅斯應繼續保持傳統友誼，深化戰略互信，並應「團結」全球南方國家。
習近平還強調，中俄關係是「世界和平的穩定源頭」。
普丁的重要國內盟友 Volodin 於週一（25 日）抵達中國，為普丁本週末的中國訪問做準備。屆時，普丁將在安全論壇上與多位全球南方國家領導人會面，包括印度總理莫迪。
目前，印度出口商正因美國對俄羅斯石油採購的懲罰措施，面臨 25% 的額外關稅。
隨後，普丁將作為主要外賓出席下週在北京舉行的軍事閱兵，紀念日本正式投降及第二次世界大戰結束。
在這場預計展示中國現代化軍力的盛大公開活動之前，北京已展開宣傳，強調中國與前蘇聯在二戰亞洲與歐洲戰場上發揮的關鍵作用。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 習近平下週舉辦上海合作組織峰會！普丁、莫迪將齊聚中國
- 普丁「反感」澤倫斯基成大阻礙！川普：是雙方會晤無法成行的主因
- 習近平承諾川普任內不會入侵台灣？中國外交部強硬回應
- 中國11兆美元的股市讓習近平和川普都頭痛！投資信心不足如何影響經濟與貿易？
下一篇