日本車廠在美國漲價 仍難抵川普關稅衝擊
鉅亨網編譯鍾詠翔
汽車價格網站 Kelley Blue Book 的數據顯示，目前美國新車平均建議零售價突破 5.1 萬美元，較一年前上漲 2.3%，比 2020 年平均價格高 1 萬美元。
據美國《Forbes》雜誌上周五（22 日）報導，受川普政府對進口汽車、零件和鋼鐵徵收關稅的影響，新車價格未來將上漲至何種水準，目前難以預測。
日本財務省 20 日公布的 7 月貿易統計速報顯示，7 月日本對美汽車出口額為 4,220 億日元，年減 28.4%。日本央行發布的企業物價指數顯示，7 月出口北美的轎車價格指數為 119.6，月升 2.2 點，是 6 個月來首次上漲。
美國政府自 4 月起對汽車加徵 25% 關稅，加上原有的 2.5%，日本出口汽車實際關稅總額達 27.5%。起初，日本車廠為維持在美售價，大都壓低出口單價。然而，這種方式壓縮利潤空間，難以長期維持。
如今多家車廠選擇調高在美售價。豐田汽車從 7 月 1 日起上調在美國的車輛銷售價格，豐田品牌汽車的平均漲幅為 270 美元。豐田美國負責人表示，此舉是綜合考量市場動向及競爭對手策略後作出的決定。
速霸陸在 6 月前就調高部分車型價格，速霸陸社長大崎篤在 8 月 7 日財報說明會上表示，今後將「考慮設定符合車輛價值的合理價格」。
《日本經濟新聞》稱，目前日本車廠的調價幅度仍不足以彌補關稅衝擊，業界普遍擔憂盈利壓力將繼續加大。接下來市場的焦點將集中於日美雙方就汽車關稅削減的談判進展。根據此前日美達成的協議，關稅將下調至 15%，但具體實施時間尚未確定。
