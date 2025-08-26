鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-08-26 12:10

‌



受企業獲利預期壓力影響，美股三大指數周一 (25 日) 延續震盪走勢。標普 500 指數收跌 0.4%，過去七個交易日來六度收黑，回吐上周五 (22 日) 因聯準會 (Fed) 降息預期升溫帶來的 1.5% 漲幅，那斯達克 100 指數亦跌 0.3%，輝達則逆勢收漲 1.02%，成為市場關注焦點。

美股驚現「降息幻滅」！標普過去7天跌6天 分析師：需要輝達財報「格外強勁」來拯救（圖：Shutterstock）

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 即將發布最新一季財報，市場將其視為檢驗科技類股韌性的關鍵試金石。

‌



市場情緒在上週經歷戲劇性轉折。Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上釋放明確降息訊號後，投資人風險偏好短暫回升，推動標普逼近歷史高點。

然而，隨著政策利多逐步消化，資金開始重新聚焦企業基本面。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 說：「當前科技股正成為決定市場走向的核心變數。雖然鮑爾演講點燃短期樂觀情緒，但近期資金從科技股流向周期股、價值股的輪動趨勢依然顯著，輝達必須交出遠超預期的成績單，才能重新激活科技業的資金流入。」

作為佔標普 500 指數權重近 4% 的成分股，輝達的業績表現具有超越公司本身的市場影響力。

根據 KeyBanc 資本市場最新研究報告，分析師普遍預期該公司第三季營收將達 459.2 億美元，每股獲利 (EPS)1.01 美元。值得注意的是，若計入面向中國市場的 H20 晶片及 RTX6000D(B40) 產品線貢獻，潛在增量收入有望達到 20 到 30 億美元。

供應鏈數據也釋放正面訊號，GB200 伺服器機架製造良率已攀升至 85%，機構將全年出貨量預測從 2.5 萬架上調至 3 萬架，反映 GPU 產能與交付效率的持續最佳化。