輝達財報公布在即！高盛：股價或迎季節性調整 年底前恐難跑贏大盤 

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 14:30

全球 AI 算力龍頭輝達 (NVDA-US) 正面臨股價季節性波動的關鍵節點，根據高盛最新研究報告，儘管該投行長期看好這家晶片巨頭的成長潛力，但輝達股價恐在 2025 年下半年進入戰術性盤整階段，重現過去兩年「上半年猛漲、下半年承壓」的市場規律。

高盛：輝達股價或迎季節性調整 年底前恐難跑贏大盤（圖：Shutterstock）

高盛交易部門上周日 (24 日) 發布分析報告指出，輝達股價呈顯著的周期性特徵，每年上半年憑藉超大規模雲端運算廠商明確的資本支出指引實現強勁增長，下半年則因缺乏新催化劑而漲勢趨緩。

‌



數據顯示，去年上半年輝達股價飆漲 149%，但下半年漲幅驟降至 12%，2023 年同期漲幅分別為 189% 及 17%，這種「秋收冬藏」的市場表現，與當前投資人對 2025 年剩餘時間的預期高度吻合。

高盛報告揭示的核心矛盾在於市場預期與實際數據的錯配。分析師強調，在超大規模客戶如亞馬遜、微軟、Meta、Google 明年 1 月公佈正式資本支出計畫前，市場將經歷近六個月的觀察期。期間若未出現突破性進展，投資人對 2027 年遠期發展的不確定性恐持續壓抑股價。這一判斷基於歷史經驗，2023 年下半年投資人開始質疑 AI 投資熱潮的持續性，2024 年則受制於 ASIC 晶片競爭加劇以及 Blackwell 產品線交付疑慮。

目前影響輝達股價的三大關鍵變數浮出水面。首先，10 月超大規模運算客戶發布的第三季財報將成為重要風向球，市場將聚焦在 2026 年資本支出的量化線索。其次，下一代 Rubin 平台架構的推出時程將直接影響技術領先優勢的延續性判斷。最後，美國對中國出口管制政策的演變及其對中國業務的影響，仍是懸而未決的風險因素。

高盛特別指出，若上述領域未能取得實質突破，輝達股價恐因缺乏催化劑而持續承壓。

值得關注的是，高盛維持對輝達的長期樂觀立場。報告重申，基於雲端運算廠商積極的資本支出承諾和非傳統客戶的強勁需求，輝達 2026 年實現超常成長的機率很顯著。高盛也維持「買進」評等跟 200 美元的 12 個月目標價 (對應 35 倍本益比和 5.75 美元標準化 EPS），反映出機構對中長期基本面的堅定信心。

隨著全球 AI 競賽進入深水區，投資人正從狂熱追捧轉向理性評估。高盛提出的「戰術性謹慎」觀點，既是對歷史規律的總結，亦為市場參與者提供重要決策參考。